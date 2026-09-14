La Copre avanza con los municipios para mejorar la respuesta ante emergencias

La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) inició una segunda ronda de reuniones técnicas con los municipios de San Juan, con el objetivo de profundizar la planificación territorial y mejorar la articulación entre los gobiernos locales y las distintas áreas de la Provincia frente a posibles situaciones de emergencia.

La primera jornada reunió a representantes de Capital, Rivadavia, Ullum y Zonda, junto con equipos de la Dirección de Hidráulica, Protección Civil, Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, Dirección de Emergencia Sanitaria y OSSE. El encuentro tuvo como eje la revisión de los avances alcanzados desde la primera instancia de trabajo y la definición de nuevas acciones preventivas.

Durante la mesa técnica, cada municipio presentó las tareas que viene desarrollando en su territorio para fortalecer su capacidad de prevención y respuesta. Uno de los principales puntos analizados fue la conformación y el funcionamiento de los comités municipales, espacios en los que participan fuerzas vivas y distintos actores de cada comunidad.

Estos comités tienen como finalidad identificar los recursos y capacidades disponibles, detectar necesidades y establecer mecanismos de coordinación que permitan una respuesta organizada ante una eventual contingencia.

Protocolos y prevención en cauces

Otro de los ejes de la reunión fue el desarrollo de protocolos conjuntos de actuación. La intención es establecer de manera anticipada cómo deberán coordinarse los municipios con las distintas áreas del Gobierno provincial cuando se produzca una emergencia, de modo de optimizar los recursos y reducir los tiempos de respuesta.

También se revisaron las tareas preventivas que se realizan en canales y cauces. Los equipos analizaron los trabajos ejecutados hasta el momento y las intervenciones que deberán continuar de manera coordinada entre Provincia y municipios para disminuir los riesgos en las distintas zonas.

En paralelo, durante la jornada se definieron acciones conjuntas destinadas a mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño en San Juan. La planificación apunta a reforzar las medidas preventivas y la preparación de los territorios ante eventuales contingencias asociadas a este fenómeno.

La metodología del COPRE contempla reuniones con grupos reducidos de departamentos para abordar las particularidades de cada zona y trabajar sobre situaciones concretas. De esta manera, la planificación provincial se complementa con las estrategias que cada municipio desarrolla junto a instituciones y organizaciones de su comunidad.

El cronograma continuará hasta el 21 de septiembre

La segunda ronda contempla cinco mesas técnicas y permitirá completar el trabajo con los 19 departamentos de San Juan.

La próxima reunión se realizará este lunes 14 de septiembre, a las 14, con representantes de Santa Lucía, Chimbas, Albardón y Caucete. El jueves 17 será el turno de Rawson, Pocito y Sarmiento; el viernes 18 participarán Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil; y el lunes 21 cerrarán el cronograma Angaco, San Martín, 9 de Julio y 25 de Mayo.

Todas las jornadas se desarrollarán a las 14 en la sala de reuniones de la Dirección de Hidráulica.

Con esta segunda etapa, el COPRE busca avanzar desde una planificación general hacia un esquema de trabajo técnico y territorial, en el que Provincia, municipios y actores comunitarios definan mecanismos de prevención y respuesta coordinada ante posibles emergencias.