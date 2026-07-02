La Corte Suprema dejó firme la actualización del decomiso dispuesto en la causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Kirchner y el resto de los condenados. Con esta decisión, el monto pasó de $85.000 millones a $685.000 millones y continuará el proceso de ejecución patrimonial, que incluye la tasación y el eventual remate de bienes.

La resolución desestimó los planteos de nulidad y los pedidos para suspender las medidas vinculadas con la ejecución del decomiso. En el mismo sentido, el máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el empresario Lázaro Báez, condenado a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La decisión fue firmada por los jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el último recurso presentado por la defensa de la exmandataria sobre este aspecto de la ejecución de la condena.

La orden de decomiso alcanza a 111 bienes. En ese marco, el Tribunal Oral Federal N.º 2 ya inició el proceso de tasación de algunas propiedades ubicadas en el sur del país como parte de la ejecución patrimonial.

Cómo se actualizó el monto

La cifra original fue recalculada a partir de un informe elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. Ese nuevo monto quedó firme con la resolución conocida este miércoles y deberá ser afrontado de manera solidaria por todos los condenados.

Entre quienes aún conservan bienes de relevancia patrimonial figura Cristina Kirchner. En el caso de Báez, gran parte de sus activos ya fueron rematados en el marco de la quiebra de Austral Construcciones y de la condena por lavado de dinero en la causa conocida como Ruta del Dinero K.

La investigación y las condenas

La causa investigó una maniobra de administración fraudulenta vinculada con 51 licitaciones de obra pública vial desarrolladas entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz. Según la sentencia, los contratos fueron adjudicados de manera sistemática al Grupo Austral, propiedad de Báez.

La condena alcanzó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Guillermo Periotti y Francisco José López, quienes recibieron seis años de prisión. También fueron condenados Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Raúl Osvaldo Daruich por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La expresidenta cumple la pena bajo el régimen de arresto domiciliario. Con la resolución de la Corte Suprema, quedaron firmes tanto la actualización del decomiso como el rechazo a los planteos presentados por las defensas para frenar la ejecución patrimonial.