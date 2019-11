La Corte denegó hoy la aplicación del beneficio del 2x1 para el represor Etchecolatz

La Corte Suprema de Justicia denegó hoy la aplicación del cómputo de pena del "2x1" que solicitaba el represor Miguel Etchecolatz, condenado por genocidio, al interpretar que ese beneficio "no es aplicable para los delitos de lesa humanidad".



Según consignó el Centro de Información Judcial (CIJ), el fallo contó con los votos de los magistrados Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, quienes remitieron a sus votos concurrentes en el precedente "Hidalgo Garzón", resuelto el pasado 4 de diciembre de 2018.



En consecuencia, confirmaron la decisión recurrida que negaba a Etchecolatz, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, la aplicación del beneficio del "2x1".



Por su parte, el presidente de Tribunal, Carlos Rosenkrantz, en disidencia, remitió a su voto en igual sentido en aquel precedente.



De esta manera, el titular del cuerpo hizo lugar a la queja, al declarar "admisible el recurso extraordinario y revocando la decisión que venía siendo recurrida".



El pasado 12 de noviembre la Corte rechazó un pedido formulado por el ex subcomisario bonaerense Etchecolatz para cumplir en su casa su condena a cadena perpetua.



El máximo tribunal, con el voto de los mismos jueces, consideró "inadmisible" el recurso extraordinario presentado por los representantes del ex oficial de policía.



Se trató de un fallo sobre un recurso de queja interpuesto por la defensa de Etchecolatz contra la resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que a su vez había revocado la resolución del Tribunal Oral Federal 6 que había dispuesto su prisión domiciliaria.