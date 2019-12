La Corte Suprema abrió el camino para la restitución en su cargo de un juez destituido en Corrientes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revirtió hoy un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que en 2010 dejó firme la destitución de un juez correntino mediante el primer proceso del Jurado de Enjuiciamiento de esa provincia, informaron fuentes judiciales, que remarcaron que se registran solo tres antecedentes en el país.



La Corte, en fallo unánime, hizo lugar a un recurso de queja del ex juez Pablo Fleitas, que declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto luego de que el Superior Tribunal correntino le denegara una casación y ordenó que se reabra la causa y se dicte un nuevo pronunciamiento, indica el fallo al que Télam tuvo acceso.



Fleitas se desempeñaba como juez de Instrucción penal de la localidad correntina de Mercedes y el 18 de febrero de 2010 fue destituido por mal desempeño e inhabilitado por cinco años para ejercer la función pública, mediante el primer proceso del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia.



Para revertir la destitución el magistrado recurrió a la Justicia ordinaria, pero el Superior Tribunal correntino rechazó el recurso de casación interpuesto, con lo cual dejó firme la sentencia del jury.



De acuerdo con lo informado por fuentes con intervención en el caso, es el tercer fallo en su tipo al tiempo que Fleitas lo consideró "lapidario", en diálogo con Télam.



La sentencia dictada por el máximo tribunal del país lleva las firmas de los jueces Carlos Rozenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, en tanto que el ex magistrado correntino contó con el patrocinio de los abogados Ramón Leguizamón y Facundo Leguizamón.



"Este fallo marca un camino inequívoco a la restitución de Fleitas en su cargo", dijo a Telam el abogado Facundo Leguizamón.



De acuerdo con lo explicado por el profesional, se registran antecedentes similares en las provincias de Jujuy y Tucumán, donde los magistrados destituidos fueron repuestos en sus cargos y actualmente están en funciones, así como en Santa Cruz, con una causa iniciada por un ex procurador de la Provincia.



"La Corte indicó en esta sentencia que debe dictarse una resolución conforme a la Constitución, ya que se comprobó que en este caso se vio afectada la garantía de imparcialidad del juzgador, dado que un integrante del órgano acusador (el Consejo de la Magistratura) luego integró el Jurado de Enjuiciamiento", explicó Leguizamón.



Se refirió así al ministro del actual Superior Tribunal correntino Guillermo Semhan, quien intervino en la suspensión al magistrado de Mercedes, en agosto de 2009, y luego también en la destitución resuelta el 18 de febrero de 2010.