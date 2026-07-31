La crisis migratoria que atraviesa la ciudad española de Ceuta escaló a un nuevo nivel este jueves luego de que el Gobierno de Italia confirmara que analiza suspender temporalmente el acuerdo del espacio Schengen con España, una medida que implicaría restablecer controles fronterizos entre ambos países. La decisión se da en medio de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos y abrió un fuerte conflicto diplomático dentro de la Unión Europea.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que su administración estudia "medidas extraordinarias" para reforzar la seguridad de las fronteras italianas ante el impacto que podría generar la crisis migratoria en el resto del continente. Según explicó, el objetivo es impedir que los movimientos irregulares de personas se extiendan hacia otros países europeos.

La posibilidad de restringir la aplicación del acuerdo Schengen supone uno de los pasos más drásticos que podría adoptar Italia, ya que ese sistema garantiza la libre circulación de personas entre 29 países europeos. Una eventual suspensión permitiría reinstalar controles en los pasos fronterizos entre Italia y España mientras dure la emergencia.

La reacción del Gobierno español no tardó en llegar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador italiano en Madrid para expresar el malestar por las declaraciones de las autoridades italianas, a las que calificó como una falta de solidaridad entre socios europeos. Además, rechazó que la crisis tenga relación con las políticas migratorias impulsadas por España.

El conflicto se desencadenó tras el ingreso de miles de migrantes a Ceuta desde Marruecos durante los últimos días. La presión sobre la frontera llevó al Gobierno español a desplegar efectivos militares para reforzar el control de la zona y coordinar acciones junto a Marruecos para contener los cruces irregulares.

Mientras tanto, la discusión sobre el futuro del espacio Schengen vuelve a instalarse en Europa. Aunque el tratado contempla la posibilidad de restablecer controles fronterizos de manera excepcional por razones de seguridad o situaciones extraordinarias, una decisión de este tipo tendría un fuerte impacto político y reavivaría el debate sobre la política migratoria común de la Unión Europea.