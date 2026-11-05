La crisis que sufre Pampita tras confirmarse su separación de Martín Pepa

La modelo Pampita y el empresario Martín Pepa terminaron su romance luego de quince días de distanciamiento según confirmó la panelista Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda. La ruptura entre Pampita y Martín Pepa ocurrió después del regreso del polista al país tras finalizar su temporada en el exterior y se debió a los mismos motivos de conflictos anteriores.

La información sobre la separación de Pampita y Martín Pepa fue detallada al aire cuando Yanina Latorre indicó: “¿Quién está separada? La señora Pampita. Carolina, no te enojes. Hace 15 días que está separada”. De acuerdo con los datos aportados por la conductora, Martín Pepa tomó la decisión de dejar a Pampita por las mismas cuestiones del pasado: “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas”.

Tras la ruptura con Martín Pepa, la modelo se encuentra atravesando un momento de angustia y prefería mantener la noticia en el ámbito privado: “Me dicen que Pampita está triste, que Pampita no quiere que todavía se sepa”.

Pese al distanciamiento, la panelista consultó a fuentes de ambos lados y sostuvo: “Hablé con mucha gente, ha llegado de los dos. De los dos lados y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre”. Y cerró: “Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa”.