La crisis que vive Maru Botana que la llevaría a renunciar a su trabajo

Yanina Latorre desmintió públicamente a Maru Botana luego de que la cocinera intentara minimizar los cuestionamientos recibidos por su desempeño en MasterChef Celebrity. La panelista aseguró que la figura del reality culinario está amargadísima por los comentarios negativos y las burlas que circulan en las redes sociales.

La polémica comenzó cuando la pastelera fue juzgada por su particular forma de probar las preparaciones durante la competencia. Ante los medios Maru Botana declaró "No miro nada. Estoy muy ocupada en MasterChef y en todas mis obligaciones. No necesito comer tanto, hace 30 años que cocino y sé cuándo las cosas están bien o mal".

Sin embargo Yanina Latorre utilizó sus plataformas para cruzarla de manera directa. "Lo de los memes es mentira. Está amargadísima", escribió la comunicadora en su cuenta de X para dar a conocer lo que sucede internamente en las grabaciones del programa de Telefe donde ella entrevista a los participantes eliminados.

A este escenario tenso se sumaron las declaraciones de Marta Fort quien confirmó que en el chat privado del certamen existen quejas continuas. "El grupo de Whats App es un conventillo total. La otra vez vi un comentario que decía: 'Probó la ensalada y opinó de la tortilla'", reveló la joven participante.