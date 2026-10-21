La crisis textil argentina alcanzó a RA Intertrading, una de las principales fabricantes de indumentaria deportiva del país y proveedora de marcas vinculadas con Boca, River y la Selección Argentina. La empresa suspendió trabajadores en Catamarca y adelantó vacaciones en Buenos Aires ante la caída del consumo y la reducción de pedidos.

La firma registró una baja cercana al 20% en sus encargos durante los últimos tres años. Esa retracción se reflejó en su plantilla: pasó de 1.040 empleados en 2023 a alrededor de 640 actualmente, casi 400 puestos menos.

En Catamarca, donde hoy trabajan poco más de 80 personas, la compañía aplicó suspensiones por dos meses. Según la información difundida, los empleados alcanzados percibirán el 70% de sus salarios durante ese período.

En Villa Lugano, donde mantiene unos 560 trabajadores, la respuesta fue adelantar vacaciones mediante un esquema rotativo mientras la empresa espera nuevos contratos.

La caída de pedidos golpeó a una fábrica ligada al fútbol

RA Intertrading produce prendas para firmas internacionales como Adidas, Nike, Puma, Fila y Kappa. Dentro del fútbol, participa en la fabricación de indumentaria vinculada con la Selección Argentina, Boca, River e Independiente, entre otros equipos.

La menor actividad comenzó a sentirse con más fuerza desde julio. Desde la compañía explicaron que actualmente existe más capacidad productiva y personal disponible que trabajo para realizar.

El fútbol todavía presenta algunas ventajas para la fabricación local, debido a la necesidad de incorporar patrocinadores y modificar prendas con rapidez. Sin embargo, otros segmentos de la indumentaria deportiva quedaron más expuestos al avance de productos fabricados en el exterior.

Consumo e importaciones presionan al sector textil

La situación de RA Intertrading se enmarca en una crisis más amplia. La actividad textil acumuló una caída del 22,6% durante los primeros siete meses de 2026 y funcionó con apenas el 45,3% de su capacidad instalada.

Desde diciembre de 2023, el sector perdió más de 28.000 puestos de trabajo, según datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas.

A la retracción del consumo interno se suma el crecimiento de las importaciones. Empresas del sector advierten que parte de la producción que anteriormente se realizaba en Argentina comenzó a ingresar desde Brasil y países asiáticos.

La empresa busca nuevos contratos

RA Intertrading intenta ahora conseguir nuevos pedidos y sostener sus exportaciones para atravesar la caída del mercado interno.

La firma había ampliado fuertemente su estructura durante 2022 y 2023, cuando abrió y expandió su fábrica de Catamarca. Tres años después, la menor demanda obligó a revertir parte de aquella expansión.

La combinación de suspensiones, vacaciones adelantadas y una plantilla casi 40% menor que en 2023 muestra ahora el impacto concreto de la crisis textil sobre una empresa históricamente asociada con las camisetas más reconocidas del fútbol argentino.