La crítica a Juana Viale: "No sabe nada de nadie, pregunta mal y vive en Narnia"

Santiago Rivas Roy apuntó sin filtro contra Juana Viale tras los dichos de la conductora sobre las peleas en televisión y su bajo nivel de repercusión mediática. El periodista cuestionó duramente su desempeño en las mesas del canal y aseguró que se destaca por estar "completamente desinformada" durante las emisiones.

Durante su participación en Bondi Live, Santiago Rivas Roy analizó el trabajo de Juana Viale y fue tajante al calificarla como "el milagro de la televisión" debido a su falta de preparación. Según expresó el comunicador, la conductora "no sabe nada de nadie" y no logra sacar ningún título interesante de sus invitados porque no escucha ni repregunta adecuadamente.

En el transcurso de la entrevista, Santiago Rivas Roy comparó su labor con la de Mirtha Legrand y afirmó que la legendaria diva consigue generar conversación sin necesidad de recurrir a escándalos. Además, remarcó que Juana Viale comete errores frecuentes al formular las oraciones y se tropieza constantemente con las palabras porque "es poco profesional".

Para finalizar, Santiago Rivas Roy indicó que si estuviera al frente de la gerencia de un canal de televisión y ella no fuera la nieta de Mirtha Legrand, "con suerte la pongo como aprendiz de notera". El panelista sostuvo que su actitud frente a las cámaras deja mucho que desear y sentenció que "vive en Narnia".