La cruda revelación de Messi sobre el futuro futbolero de su hijo Thiago

En los últimos días crecieron las versiones sobre un posible cambio de rumbo para Thiago Messi. Según circulaba en plataformas digitales, el hijo mayor del futbolista dejaría las divisiones inferiores de Inter Miami para retornar a La Masía en Barcelona. El rumor cobró tal relevancia que diversos medios lo consideraron una posibilidad concreta, vinculando al joven con la histórica cantera donde se formó su padre.

Sin embargo, el encargado de disipar las dudas fue el propio Lionel Messi en la previa del encuentro entre Inter Miami y Atlético San Luis por la Leagues Cup. Al llegar al estadio junto a Rodrigo De Paul, el capitán fue consultado por el cronista Bruno Vain, quien le preguntó directamente "¿Se va Thiaguito?". Ante la consulta, el deportista fue categórico en su respuesta al exclamar "Naaa".

Con esta breve intervención, quedó descartada la partida del menor hacia España. Thiago se desempeña en la academia del equipo estadounidense desde el año 2023 y continuará su desarrollo deportivo allí junto a sus hermanos. Hasta el momento, ninguna de las instituciones involucradas emitió comunicados oficiales ni dio señales de movimientos en los planteles juveniles, por lo que la continuidad del vínculo en Florida se mantiene firme.