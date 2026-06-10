Como cada 10 de junio, desde 1880, la fecha no es una más en el calendario. Es un día significativo y cargado de una profunda historia. Es la de la Cruz Roja Argentina, que es el centro de voluntariado y socorro más importante de la región. Creada por la visión y la voluntad de los médicos Guillermo Rawson y Torivio Yerza, la Cruz Roja es una entidad fundamental en materia de asistencia y auxilio ante desastres naturales, emergencias críticas y otras contingencias que puede sufrir la población civil.

Por tal motivo, al cumplirse un nuevo aniversario, DIARIO HUARPE, visitó la sede de la filial sanjuanina y habló con uno de sus miembros voluntarios, Leandro Martín (actual secretario), quien narró el origen de la institución: “Para nosotros esta es una fecha muy importante porque el doctor Guillermo Rausón fue un buen médico sanjuanino. Nos gusta recordar con honor justamente este día y todo lo que se dejó Rawson para que hoy la Cruz Roja Argentina esté presente en un montón de situaciones donde la gente lo necesita”.

El voluntario comentó que San Juan, es una de las filiales más antiguas dentro de la red territorial de Cruz Roja Argentina, que fue fundada el 20 de julio de 1906.

“En el próximo mes vamos a cumplir un nuevo aniversario. Actualmente contamos con una base de 60 voluntarios activos que trabajamos a lo largo y a lo ancho de la provincia, trabajamos en todos los departamentos con diversas actividades. Hay que recordar que nuestra misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad”, expresó Martín.

En este contexto, la institución programó tres jornadas. La primera fue el fin de semana pasado, en el Polideportivo de Las Chacritas en 9 de julio, con el objetivo de trabajar en los hábitos saludables y fortalecer condiciones sociosanitarias de las comunidades. Allí se desarrolló también, un taller de primeros auxilios y RCP.

La segunda actividad será precisamente, este 10 de junio, será de modo interno con los voluntarios y las voluntarias de la filial, pero con la apertura suficiente para otras personas que estén incorporadas al círculo Rotary en el sentido de fortalecer lazos comunitarios. En este marco, se desarrollará también un taller de RCP.

Por último, la tercera jornada será para el Día Internacional del Donante de Sangre, en la cual se realizará una colecta voluntaria de sangre para el próximo 18 de junio en la Universidad de Congreso, de 8 a 12 hs.

El sentido del voluntariado

Para Martín, al igual que a todos los miembros de Cruz Roja, pertenecer y actuar en este ámbito, es un estilo de vida. “Uno se despierta sabiendo que tiene sus responsabilidades como es el trabajo, la familia, los estudios y también esto es una responsabilidad. Hoy no me imagino ser otra cosa que siendo voluntario de Cruz Roja Argentina porque llevo muchísimos años y la verdad que es un honor ser parte de esta organización humanitaria, la más grande y más antigua del país y también del del mundo”, resaltó Martín.

En el mundo hay 190 países y aquí en Argentina cuenta con una red territorial de 66 filiales y 35 institutos superiores.

“Nuestra misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, el trabajo, si bien no es remunerado, lo que uno se lleva al finalizar cada actividad, sobre todo cuando ha trabajado de manera comunitaria, el agradecimiento de las personas, un abrazo o el estar presente en situaciones críticas para otras personas, esa es la mayor gratificación que uno tiene como voluntario”, fundamentó.

Para ser voluntario, el único requisito es ser mayor de 16 años de edad, tener ganas de participar y capacitarse. “Cruz Roja es una institución que nos brinda un montón de capacitaciones, de herramientas para la vida misma también y bueno, tener ganas de estar presente en la vida y mejorarle la vida a un montón de personas”, resaltó Leandro.

Entre las situaciones que Cruz Roja está presente, por ejemplo, en acciones de primeros auxilios, prevención sísmica, abordajes en escuelas, simulacros de terremotos, rescate y apoyo psicosocial y evacuaciones.

Las raíces de una entidad centenaria

El nacimiento se dio bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, impulsada fundamentalmente por la iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza.

La creación de la Cruz Roja en Argentina no fue casual, sino una respuesta directa a las necesidades críticas que atravesaba la sociedad de la época. Se fundó en la antesala de los combates de la guerra civil por la federalización de Buenos Aires. De hecho, apenas diez días después de su creación, los voluntarios ya estaban en el frente asistiendo a los heridos.

Además, el país venía de sufrir duros golpes sanitarios, como la terrible epidemia de fiebre amarilla en la década de 1870, lo que dejó en evidencia la falta de una red de asistencia civil organizada.

Con su fundación, Argentina se sumó formalmente al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (cuyo día mundial es el 8 de mayo, en honor a su creador Henry Dunant).

A lo largo de su historia, la Cruz Roja Argentina sumó hitos clave en el país, como la creación de la primera escuela de enfermería en 1920 y la formación de los primeros guardavidas en 1934, consolidándose como un pilar fundamental en emergencias, catástrofes naturales y salud comunitaria.

Durante el terremoto de 1944 y de 1977, la institución fue esencial en el socorro y auxilio a víctimas por estos traumáticos eventos naturales.