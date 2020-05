La cuarentena sigue hasta el 7 de junio y aumentan los test en las zonas de más contagios

El presidente Alberto Fernández anunció en la tarde de este sábado la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país hasta el 7 de junio próximo. No obstante, puso especial énfasis en los lugares de mayor cantidad de contagios de coronavirus.

"Desde hace varios días propusimos un sistema de aislamiento social obligatorio con la idea de evitar el contagio y la circulación del virus. Con esa idea que tantas veces repetí: el virus no nos busca, nosotros buscamos al virus. Nosotros hemos decidido a llevar adelante esta acción de cuarentena que desde hace 15 días se empezó a flexibilizar un poco más", indicó el mandatario.

Junto a Fernández participaron de la conferencia el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Estamos haciendo un seguimiento de todo el país, Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Si uno revisa los resultados en verdad son interesantes, no solamente porque hemos logrado garantizar la atención sanitaria de cualquier argentino que la requiera, sino también por la cantidad de contagios", explicó el presidente.

A continuación agregó: "En la Argentina de hoy yo diría en un gran número de provincias la actividad económica se ha recuperado por encima del 80%. El dato que uno tal vez deba destacar es que ayer (por el viernes) en 19 provincias no hubo ningún caso de coronavirus y en 10 provincias hace una semana no hay ningún caso".

Fernández adjudicó este descenso de los contagios de Covid-19 a la cuarentena y las restricciones del tránsito interjurisdiccional.

"En estos 15 días hemos visto que el virus entró en los barrios populares de mayor concentración de gente, donde la densidad demográfica es más alta. Eso sucedió en Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y también de un modo más distribuido en el Gran Buenos Aires", detalló.

Por esto es que el titular del Ejecutivo nacional señaló que la idea es abordar el problema en donde hay concentración del conflicto que es en los barrios populares. "Esto es concentrar toda nuestra atención y nuestro esfuerzo en esos barrios donde vive mucha gente en pocos espacios", dijo.

"Vamos a aumentar la cantidad de test también. Los casos van a subir porque ahora hemos detectado dónde está el virus, por eso nos es más fácil encontrarlo. Esto no debe alarmarnos, es parte de lo que esperábamos que ocurra. Porque si no ustedes (por los periodistas) tendrían que decir para qué pusieron tantas camas y armaron tantos hospitales. Lo que no tenemos que hacer es perder la calma. Vamos a seguir con el monitoreo diario de la situación epidemiológica", culminó Fernández.