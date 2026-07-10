La Selección Argentina continúa despertando entusiasmo tanto dentro como fuera de la cancha durante el Mundial 2026. Después del éxito que tuvo "Muchachos" en la conquista de Qatar 2022, una nueva canción comenzó a ganar protagonismo entre los hinchas y ya forma parte de los festejos del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Se trata de "La Cuarta Estrella", un tema que se hizo viral luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundiera un video del vestuario tras la victoria por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final. En las imágenes se observa a los jugadores celebrando la clasificación mientras entonan la canción que expresa el deseo de conquistar un nuevo campeonato del mundo.

La letra hace referencia a la tercera estrella obtenida en Qatar 2022 y proyecta la ilusión de sumar una cuarta Copa del Mundo. También incluye menciones a Lionel Messi, Diego Maradona y las Islas Malvinas, elementos que suelen estar presentes en el folclore futbolero argentino.

Cómo nació "La Cuarta Estrella"

La canción fue compuesta por Pablo Quintana, conocido artísticamente como "Palmito", quien adaptó la melodía del clásico "No me arrepiento de este amor", popularizado por Gilda.

Según explicó el propio autor, la idea surgió varios meses antes del inicio del Mundial 2026 con el objetivo de crear un tema que acompañara a la Selección y reflejara la pasión de los argentinos por la camiseta nacional.

La rápida difusión del video publicado por la AFA impulsó aún más la popularidad de la canción, que comenzó a escucharse en las tribunas y en distintos puntos donde los hinchas siguen la campaña del seleccionado.

La letra de "La Cuarta Estrella"

Soy hincha de la Selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al Diez

La que no nos dejaron levantar Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón.

Con la Selección aún en carrera, "La Cuarta Estrella" ya empezó a consolidarse como la banda sonora de la ilusión argentina en el Mundial 2026, acompañando a miles de hinchas que sueñan con volver a celebrar un título mundial.