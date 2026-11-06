La definición de la Liga Profesional tendrá tres partidos determinantes este sábado desde las 17.30, con Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central como candidatos al título. El Xeneize llega como líder con 60 puntos y una diferencia de gol de +22, por lo que si derrota a Defensa y Justicia se consagrará campeón sin depender de otros resultados.

Argentinos todavía tiene una posibilidad matemática si los tres equipos que pelean arriba ganan sus respectivos encuentros. En ese escenario, el conjunto de La Paternal podría alcanzar los 63 puntos, la misma cantidad que Boca.

Cuántos goles necesita el Bicho

La dificultad está en los criterios de desempate establecidos por la Liga Profesional, que priorizan la diferencia de gol y, luego, la cantidad de tantos convertidos. Boca tiene una ventaja considerable en ambos rubros, con +22 de diferencia y 45 goles a favor, frente a los +12 y 37 tantos de Argentinos.

Si Boca gana y Argentinos consigue un triunfo por 1 a 0 ante Huracán, el Bicho necesitaría imponerse por 11 goles o más para superar al Xeneize en la diferencia. Si el conjunto de La Ribera gana por más de un tanto, el panorama sería todavía más complicado y Argentinos necesitaría convertir más de una docena de goles.

Por eso, una victoria de Boca ante Defensa y Justicia lo dejaría prácticamente consagrado en la definición de la Liga. Los encuentros de Boca, Argentinos y Rosario Central se jugarán en simultáneo.