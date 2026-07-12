Desde el animé y el K-pop, hasta el cosplay, la moda urbana, la gastronomía y la música oriental, la nueva edición de Tokyo no Yoru, propone una agenda completa para todas las edades. Más que una simple convención, la iniciativa se erige como un punto de encuentro que combina entretenimiento, formación y cultura, buscando además consolidarse como un referente alternativo que brinda visibilidad a artistas y emprendedores locales del sector.

Invitados especiales y atracciones de alto nivel

La gran novedad de esta edición será la esperada visita de Gino Drag, uno de los cosplayers y creadores de contenido más influyentes de Argentina. Con una masiva audiencia en TikTok e Instagram, el artista ha ganado fama mundial por su innovadora fusión de personajes de animé con el arte drag, destacándose especialmente por su icónica caracterización de Orochimaru.

Durante el evento, el invitado compartirá con el público sus técnicas, experiencias y consejos en una presentación que promete ser uno de los puntos altos del festival.

Sumado a esto, los fanáticos del pop coreano tendrán un incentivo único: el sorteo de entradas para ver a Stray Kids. La banda surcoreana, que se presentará en septiembre en el Hipódromo de San Isidro, causó furor nacional al agotar las entradas en tiempo récord, obligando a sumar una segunda fecha para asegurar que ningún seguidor se quede fuera del show.

Competencias y talleres

El escenario principal será el núcleo de la acción con los tradicionales concursos de K-pop y cosplay, ambos con premios en efectivo para las mejores performances.

Sin embargo, la propuesta trasciende la competencia: los asistentes podrán ser parte de una variada grilla de charlas sobre historia y gastronomía oriental, además de talleres especializados en danza, filmmaking enfocado en K-pop y técnicas de maquillaje profesional.

La experiencia se completa con un paseo de stands que ofrecerá desde merchandising, cómics e ilustraciones hasta indumentaria y opciones gastronómicas temáticas.

El evento también contará con sectores recreativos diseñados para el esparcimiento, incluyendo videojuegos, trivias, proyecciones cinematográficas y los populares espacios de Random Dance.

Desde la organización definen a Tokyo no Yoru como el punto de encuentro donde "la tradición milenaria y la vanguardia pop de Asia" convergen. El objetivo es claro: ofrecer una experiencia inmersiva que fomente el intercambio entre creadores, emprendedores y una comunidad cada vez más cautivada por este fenómeno cultural global.

El evento se realizará este martes 15 y miércoles 16 de julio, de 14 a 21 hs. en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Las entradas se pueden encontrar desde los $5.000, y están disponibles a través de Avantti.