La cultura sanjuanina se une para recuperar el Espacio Franklin

El Espacio Franklin, una de las salas culturales independientes de San Juan, se prepara para un festival solidario de 48 horas luego del robo sufrido el 29 de agosto, que dejó pérdidas superiores a los $3.000.000 en equipos y elementos técnicos. La propuesta reunirá a artistas de distintas disciplinas durante este fin de semana con el objetivo de recaudar fondos para recuperar parte del equipamiento y mejorar la seguridad del espacio.

El Festi Solidario 48hs por el Espacio Franklin comenzará el sábado 19 de septiembre a las 20 y continuará el domingo 20 desde las 16, en la sede ubicada en Entre Ríos 1116 Sur. Durante las dos jornadas habrá música, danza, teatro, improvisación, bingo, comidas, bebidas y otras actividades protagonizadas por artistas sanjuaninos.

La iniciativa surgió como respuesta al impacto que tuvo el robo en el funcionamiento de la sala. Según detallaron desde el espacio, entre los elementos sustraídos se encuentran parlantes, una consola de sonido, cables, zapatillas eléctricas y luces. También fueron robados objetos utilizados para las tareas cotidianas, como un horno eléctrico, una bordeadora y una pava eléctrica.

Las pérdidas vinculadas a las consolas y los equipos de sonido superan los $3.000.000, sin contabilizar los daños ocasionados durante el ingreso al lugar. El robo afectó directamente la posibilidad de continuar con algunas de las actividades y funciones previstas.

El dinero que se reúna será destinado a distintas necesidades. Entre ellas se encuentran el refuerzo de puertas y ventanas, la instalación de alarmas, cámaras y luces, la reposición de los equipos técnicos indispensables para las actividades culturales y trabajos de mantenimiento, como arreglos de baños, plomería y pintura.

Una convocatoria de toda la comunidad artística

El Espacio Franklin funciona bajo un modelo comunitario e independiente y es utilizado por distintos grupos y artistas de la provincia. Por eso, la respuesta al robo se organizó desde la propia comunidad cultural, con la participación de disciplinas como teatro, música y danza.

La referente Agustina Dicaro señaló que el objetivo es recuperar las condiciones necesarias para que el espacio pueda volver a funcionar y estar disponible no solamente para quienes forman parte de la sala, sino también para el conjunto de la comunidad artística sanjuanina.

En ese contexto, algunos grupos decidieron modificar sus actividades previstas para acompañar la recuperación del lugar. Desde Alto Voltaje, por ejemplo, anunciaron la postergación de funciones programadas en el espacio y remarcaron que la sala constituye un punto de encuentro para los artistas independientes.

Las entradas para el festival tienen un valor de $10.000 por una jornada y $15.000 por las dos. También existe la posibilidad de colaborar sin asistir mediante un aporte al alias todosporelfranklin, a nombre de María Fernanda Segovia.

La convocatoria apunta así a reunir recursos para recuperar el equipamiento perdido y permitir la reapertura del Espacio Franklin, mientras artistas y grupos de distintas disciplinas participan de una programación conjunta durante el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre.