La interna familiar de Tini Stoessel sumó un nuevo episodio que generó revuelo en las redes sociales. Esta vez, la protagonista fue Nazarena Obrecht, novia de Francisco Stoessel, hermano de la cantante, quien habría dejado de seguir en Instagram tanto a la artista como a Rodrigo de Paul. La decisión despertó fuertes críticas entre los seguidores de Tini, en medio de las versiones sobre el distanciamiento con su entorno familiar.

Según informó Paparazzi, el gesto de la modelo y creadora de contenido fue detectado por fanáticos de la cantante, quienes rápidamente comenzaron a comentar la situación. Aunque Obrecht no explicó públicamente los motivos, algunos usuarios interpretaron su actitud como una nueva señal de las diferencias familiares.

La controversia se produce mientras Tini y De Paul preparan su casamiento, que estaría previsto para mediados de diciembre. En ese contexto, trascendieron versiones sobre la posible ausencia de algunos integrantes de la familia Stoessel en la ceremonia, aunque todavía no existe una confirmación pública de todos los involucrados.

La reacción de los fanáticos de Tini Stoessel

La supuesta decisión de Nazarena de dejar de seguir a la pareja provocó una ola de comentarios en las redes sociales. Varios seguidores de Tini cuestionaron a la modelo y recordaron los momentos que compartió anteriormente con la artista.

Entre las críticas, algunos usuarios hicieron referencia a viajes y experiencias que Obrecht habría disfrutado junto a la cantante y al futbolista. "Se enojó porque se le terminaron los viajes a Japón gratis", escribió una persona, mientras que otra recordó: "Viajó con Tini al Mundial y a Japón".

De acuerdo con la publicación, Nazarena habría eliminado algunos comentarios negativos de sus redes sociales y respondido a determinados usuarios, aunque no realizó declaraciones públicas sobre su vínculo actual con Tini.

Obrecht mantiene una relación con Fran Stoessel desde mediados de 2024. La joven trabaja como modelo y creadora de contenido, y también participó en un videoclip de María Becerra.

En una entrevista anterior con el programa Rumis, el hermano de Tini había hablado sobre su relación sentimental y contado que una experiencia de convivencia con Nazarena había fortalecido el vínculo. "Convivimos y fue excelente", había expresado Francisco al recordar un viaje que compartieron.

El silencio de Fran Stoessel sobre su hermana

La polémica también volvió a poner el foco sobre Francisco Stoessel, quien recientemente evitó responder preguntas acerca de su relación con Tini.

Durante una entrevista televisiva, el joven fue consultado sobre el vínculo que mantiene actualmente con la cantante, pero decidió no profundizar en el tema. "No voy a hablar de esto, ¿podemos hablar después del gimnasio?", respondió ante la insistencia de los periodistas.

Su reacción alimentó las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre los hermanos, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente una ruptura en su relación.

Días atrás, otro episodio había generado repercusiones cuando Mariana Muzlera, madre de Tini, compartió una publicación dedicada a Francisco. La ausencia de referencias a la cantante despertó cuestionamientos entre algunos seguidores, quienes lo interpretaron como una señal de las supuestas diferencias familiares.

Por el momento, Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y Nazarena Obrecht no realizaron declaraciones públicas que permitan confirmar los motivos del supuesto distanciamiento. Mientras tanto, las especulaciones continúan circulando en redes sociales, a pocas semanas de la fecha señalada para el casamiento de la artista y el futbolista.