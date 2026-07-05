La curiosa forma en que Moria Casán sigue los partidos de Argentina

En un intercambio entre Arriba Argentinos y La mañana con Moria por El Trece, la conductora se refirió al cruce contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Al describir su comportamiento durante la competencia, explicó que "Cuando juega Argentina, mi cábala es no mirarlo... para sufrir, no gracias".

El método consiste en mantenerse en una zona próxima a donde se proyecta el encuentro sin observar las imágenes. Según sus palabras, "Me quedo en un sitio cercano a donde están mirando la tele y me guío por los gritos".

La artista aclaró que solo se acerca en momentos puntuales y señaló que "Aparezco en el gol y después lo veo todo. No me banco el sufrimiento". Esta decisión se mantiene vigente desde ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

La situación difiere de la vivencia de su pareja, Pato Galmarini, quien es un seguidor constante del deporte. Moria relató que "Él claro que lo ve y no se pierde nada... imagínate tu que ayer vi un pedacito del partido de Croacia y Portugal. Justo llegaba a casa, faltaban 15 segundos hicieron un gol y se lo anularon... casi me muero de un infarto". A pesar de la tensión, ella prefiere mantener su ritual sonoro. Al respecto, manifestó que "Yo estoy ahí, no me voy a ningún lado. La cábala es estar cerca, escuchando pero sin ver para no sufrir. ¡Soy una loca! Pero bueno, estoy segura de que vamos a estar brutales".

Por otro lado, la conductora destinó un momento para recordar a Ernestina Pais luego del velatorio realizado el domingo 28 de junio. Al aire, rompió en llanto y expresó que "Me mató lo de esta chica, estoy muy triste".

Reflexionó sobre la vida cotidiana de su colega y afirmó que "lo que me quebró fue la mujer sola que sigue con su coche, sola, a trabajar". Para finalizar su intervención, destacó el esfuerzo laboral indicando que "estas mujeres que luchan, que se levantan, que se rompen la vida y siguen, eso me mata".