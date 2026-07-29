La curiosa frase que le dijeron al Turco Naim tras separarse de Emilia Attias

A más de dos años de su separación de Emilia Attias, el humorista conocido como el Turco Naim volvió a referirse a las consecuencias de la ruptura. Durante una visita al programa que conduce José María Listorti en la plataforma Blender, el actor relató una situación reciente que lo sorprendió. Según explicó, un desconocido se le acercó para comentarle algo sobre su situación sentimental actual.

El actor recordó que un hombre le manifestó "Estoy contento que te separaste". Ante este comentario, el Turco Naim consultó sobre el motivo de la alegría preguntándole "Bueno, ¿porque me ves mejor?". Sin embargo, la respuesta del sujeto fue inesperada al asegurarle "No, porque te odiaba porque estabas con esa chica tan linda".

Frente a este relato, José María Listorti comparó la situación con la de otros colegas del medio como Martín Campilongo, apodado Campi, y Denise Dumas. El conductor analizó que existen prejuicios sociales y citó comentarios que suelen circular como "Si no fuese porque son famosos ni en pedo se ganaban esas minas". El propio Naim reiteró que le dijeron "Te odiaba porque estabas con esa chica tan linda" entre risas.

El Turco Naim decidió reflexionar sobre estas reacciones y la envidia que percibe en el público. Sobre este punto, el humorista sostuvo que "Con esa idea no podés estar con nadie. Tenés un auto y es algo como: 'Mirá el auto que tenés, y yo tengo que andar ahí, tengo que trabajar'". De esta forma, el artista expuso los estereotipos que se instalan cuando la percepción pública sobre la belleza o el éxito difiere entre los integrantes de una pareja mediática.