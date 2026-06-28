El triunfo de la Selección Argentina frente a Jordania dejó varias postales destacadas, pero una de las más curiosas tuvo como protagonista a Emiliano “Dibu” Martínez en el golazo de Giovani Lo Celso desde un tiro libre.

La jugada se produjo en la apertura del marcador, cuando el mediocampista ejecutó un zurdazo preciso que se clavó en el ángulo y desató la celebración argentina. Sin embargo, lo llamativo ocurrió segundos antes del remate, cuando el arquero campeón del mundo intervino desde su propia área para ordenar a sus compañeros y generar confusión en la barrera rival.

De acuerdo con lo que se observó en la acción, Dibu Martínez realizó indicaciones a jugadores argentinos ubicados en la zona de la barrera jordana, lo que contribuyó a desorganizar la estructura defensiva del rival en el momento clave del tiro libre. Esa distracción abrió espacios y facilitó la ejecución perfecta de Lo Celso.

El gesto no implicó contacto con la pelota, pero sí una participación estratégica habitual en el estilo del arquero, conocido por intervenir verbal y tácticamente en situaciones de pelota parada. En esta ocasión, su rol fue más indirecto, aunque igualmente influyente en el desarrollo de la jugada.

El tanto de Lo Celso significó el inicio del dominio argentino en el encuentro, que terminó con victoria y clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026, en un partido donde el equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar solidez colectiva y variantes ofensivas.

La intervención del Dibu volvió a generar repercusión entre los hinchas, que destacaron su capacidad para influir en el juego incluso sin tocar la pelota, consolidando su perfil como uno de los arqueros más activos y comunicativos del fútbol mundial.