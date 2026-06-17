La danza será protagonista del cierre de junio en el Teatro Sarmiento con cinco propuestas

El Teatro Sarmiento prepara una programación especial para el cierre de junio con la danza como eje central. Durante la última semana del mes, el escenario sanjuanino recibirá cinco propuestas que recorrerán distintos estilos, lenguajes y formas de expresión artística.

La agenda comenzará con “Herederas del Silencio”, una obra flamenca que aborda la herencia, los mandatos y los silencios que atraviesan a distintas generaciones. La presentación será el sábado 20 de junio a las 21:00 horas.

La programación continuará con “El Hechizo Perdido”, una propuesta escénica que combina danza clásica, contemporánea, flamenco, folklore y ritmos urbanos en una puesta que integra diferentes disciplinas. La función será el miércoles 24 de junio a las 21:30 horas.

Luego será el turno de la Muestra Didáctica, una presentación que pondrá en escena el trabajo y la evolución artística de las alumnas del Instituto Ballerinas. La actividad está prevista para el jueves 25 de junio a las 20:00 horas.

El Instituto Danser también tendrá su espacio con una función especial por su 40° aniversario. La propuesta reunirá a distintas generaciones de bailarines en una puesta conmemorativa que se realizará el sábado 27 de junio a las 19:30 horas.

El cierre de la agenda estará a cargo de “Arte y Movimiento”, una muestra que integrará danza española, clásica, ritmos urbanos y acrotelas. La presentación será el martes 30 de junio a las 21:30 horas.

Las entradas estarán disponibles a través de cada una de las instituciones participantes. Con esta programación, el Teatro Sarmiento finalizará el mes con una cartelera dedicada a la diversidad de la danza y al trabajo de artistas y escuelas sanjuaninas.