La decisión de las amigas de Gime Accardi tras traicionar a Cande Vetrano

El entorno cercano a Gimena Accardi tomó una contundente postura luego de que trascendiera el vínculo que la actriz habría mantenido con Andrés Gil mientras ella estaba en pareja con Nico Vázquez y él con Cande Vetrano. La situación provocó un quiebre definitivo dentro del círculo íntimo que compartían.

El conflicto reflotó tras las declaraciones del propio Gil en Desayuno Americano. "Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir, entiendo que estas cosas reflotan, no sé bien por qué justo ahora, pero yo ya dije lo que tenía que decir", expresó el actor sin dar mayores precisiones sobre el motivo del posterior revuelo.

En SQP, Yanina Latorre sumó información sobre cómo reaccionó la opinión pública y el círculo de amigos. "Sin decir que sí, confirmó que sí estuvieron en el momento que se separó Gime Accardi y Nico Vázquez. Ángel lo sabía y nunca lo contó por respeto, porque Cande estaba recién parida", sostuvo la panelista en referencia a la postura de Ángel de Brito en LAM.

Respecto al impacto directo en el grupo de pertenencia, Latorre detalló la drástica medida que tomaron las amistades en común. "Ángel no lo contó por respeto a que Cande estaba recién parida. A Gime la limpiaron del círculo íntimo, al igual que a La China. Eran amigas. Nico Vázquez no le va a perdonar nunca", sentenció.

El trasfondo del vínculo entre Accardi y Gil se remonta al período en que ambos protagonizaron la obra teatral En Otras Palabras, dirigida por el propio Vázquez. Durante un repaso en el ciclo conducido por Pamela David, Luis Bremer recordó las características de aquel proyecto. "Cuando presentaron la obra, Nico Vázquez, que era el director, con su amigo Andrés y su esposa Gimena Accardi, presentaban una obra muy jugada de verdad. Era una obra de desgarro… Nicolás los elige, fue más allá de eso", señaló el periodista, agregando que "era una cosa muy íntima y desgarradora". En ese mismo espacio, Carlos Salerno completó el análisis sobre la química escénica al afirmar que "había piel".

Finalmente, al recurrir a los registros de la época, Bremer remarcó las pautas que dio el propio director en su momento. "Vamos al archivo, que va graficar la situación en la presentación de la obra, En Otras Palabras, protagonizada por Andrés Gil y Gime Accardi, con Nico Vázquez de director. Que hablaba no solamente de una pareja, no solamente caliente, que después se separa, el desgarro, muy intensa. En la presentación de la obra en donde el director dice 'a fondo con esto', es una historia a donde hay que jugársela", concluyó.