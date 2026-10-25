La decisión de Mica Viciconte con Cubero que salpica a Nicole Neumann

Mica Viciconte reflexionó sobre su vínculo con Fabián Cubero y los problemas constantes con Nicole Neumann. Tras nueve años de relación, la mediática admitió que la convivencia con este escenario judicial y mediático le exigió un desgaste emocional enorme durante mucho tiempo.

En su reciente charla radial con Catalina Dlugi, Mica confesó que debió aprender a soltar para cuidar su propia salud mental. Explicó que tomó distancia de cualquier situación conflictiva ajena para conseguir una mayor tranquilidad en su vida cotidiana y familiar, disparando: “Hace un año y monedas que me abrí de cualquier tipo de situación y de cosas porque vivo mejor, vivo más tranquila. Muchos de los problemas que a veces me causaban era toda esa cosa y dije: ‘Listo, ¿sabés qué? Me abro, hago la mía. Total, yo no tengo una mochila atrás que tengo que ser responsable de eso’”.

La influencer reconoció que el proceso interno para lograr este distanciamiento requirió ayuda de amigas y gente que vivió la misma experiencia. Señaló que solía cargar con una mochila muy pesada intentando que todo fluyera, hasta que comprendió que no le correspondía solucionar esos altercados, afirmando: “Me costó entenderlo. Con gente que me ayudó, amigas, gente que me dijo: ‘Escuchá’, o que vivió la misma experiencia. Entonces dije: ‘Bueno, voy a intentarlo’”.

Entre los momentos más dolorosos que debió afrontar, recordó cuando la acusaron públicamente de tener tratos agresivos hacia las menores. Aseguró que aquellas falsas imputaciones la lastimaron profundamente y le provocaron momentos de llanto, angustia y extrema vulnerabilidad, expresando: “Me ha costado mucho algunas situaciones que se han dicho, de que yo era agresiva en algunas cosas muy puntuales con menores. Todas esas cosas hoy las acepto, las entiendo, las veo desde otro lado y digo: ‘Bueno, las tomo también de quien viene’, pero me llevó un proceso y he sufrido”.

Finalmente, Mica Viciconte destacó que detrás de su fachada de mujer fuerte se esconde una persona muy sensible y afectuosa. Concluyó que prefiere mostrarse distante ante las traiciones y aceptar que a veces soltar es la única salida posible, manifestando: “Uno va entendiendo que a veces se terminan amistades, que uno dice: ‘Bueno, era mi amiga y hoy no lo es’, y hay que aceptarlo”.