La decisión de Mica Viciconte que hace temblar su matrimonio con Cubero

Mica Viciconte sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales al comunicar que decidió quitarse de su piel un dibujo que tiene grabado en el abdomen y que formó parte de su cuerpo durante mucho tiempo. La pareja de Fabián Cubero compartió primero varias historias en su cuenta de Instagram para consultarles a los usuarios qué harían en su lugar respecto a esa marca ubicada en una zona íntima.

En las imágenes que publicó se pudo ver parte de la región abdominal donde lleva el diseño, que aparentemente representaría a dos delfines nadando juntos. "Ustedes qué dicen, me saco o no me saco el tatuaje", preguntó inicialmente, abriendo el debate entre los usuarios. Ante la gran repercusión y las múltiples respuestas que recibió por parte de la comunidad virtual, la mediática confirmó que ya tomó una determinación definitiva sobre el futuro de ese grabado tan personal.

"Generó muchos comentarios, les quiero decir que tomé la decisión de sacármelo. Llegó la hora", anunció en sus plataformas digitales para dar por terminado el misterio. Además, la pareja del exfutbolista adelantó que compartirá con todos sus admiradores cómo será el procedimiento médico para borrarlo y qué deberá atravesar durante el tratamiento.

"Les voy a contar si duele o no, cuántas sesiones son", aseguró la mediática para anticipar que mostrará el paso a paso de la experiencia en su perfil. De esta manera, Mica Viciconte dejó en claro que su comunidad virtual podrá acompañarla de cerca durante esta nueva etapa hasta despedirse definitivamente del diseño.