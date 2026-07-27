La decisión del Movistar Arena tras la devolución de entradas para Rosalía

La relación entre Rosalía y su público argentino atraviesa un momento de tensión tras la final del Mundial 2026. La controversia se originó cuando la cantante española compartió una historia de Instagram de Mia Khalifa donde se escuchaba su tema La Perla junto a un mensaje interpretado como una burla hacia la derrota de la Selección argentina frente a España. Este gesto desencadenó una ola de críticas y pedidos masivos de devolución de entradas para sus próximos conciertos en Buenos Aires.

Ante la repercusión negativa, la artista intentó aclarar la situación mediante dos mensajes públicos. En el primero expresó que "Le di compartir porque sonaba La Perla, mala mía. Perdón" acompañado de una bandera local y emojis de llanto. Poco después, reafirmó su afecto por el país manifestando que "Solo tengo amor x Argentina". Sin embargo, estas palabras no resultaron suficientes para calmar el malestar de una parte de sus seguidores.

La ticketera del Movistar Arena, donde Rosalía tiene programadas cuatro fechas agotadas para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, respondió formalmente a las solicitudes de reembolso. A través de un comunicado, la empresa informó a los compradores que "Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción". Como alternativa, la organización señaló que los usuarios pueden transferir sus códigos QR a un tercero una vez que estén habilitados en la cuenta oficial.

La decisión de la empresa generó mayor disconformidad entre los usuarios, quienes apelan a la Ley de Defensa del Consumidor y al botón de arrepentimiento para sostener sus reclamos. La gira denominada LUX prevé reunir a cerca de 60.000 espectadores durante las presentaciones de la intérprete de Motomami en el estadio porteño, cuya capacidad es de unas 15.000 personas por función. Hasta el momento, la postura de la firma se mantiene firme a pesar de la campaña de reventa iniciada en redes sociales.