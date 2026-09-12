La decisión médica sobre la salud de Soledad Silveyra que preocupa a todos

La recuperación de Soledad Silveyra avanza en el Sanatorio Otamendi tras el accidente doméstico que sufrió en su vivienda y que le provocó un compromiso en la pelvis. Luego de jornadas marcadas por la incertidumbre, el cuadro clínico muestra estabilidad y trae alivio a su entorno, descartando la necesidad de ingresar al quirófano. Aunque la evolución no registra cambios complejos en la lesión, el estado de ánimo de la artista experimentó una mejoría significativa durante su estadía hospitalaria.

El traumatismo derivó en una fractura o fisura en la zona pelviana, un tipo de daño que exige un proceso de reposo muy prolongado para lograr la consolidación ósea. En los primeros momentos de la internación, los profesionales evaluaron la opción quirúrgica como una alternativa probable y se convocó a una junta médica para analizar los pasos a seguir. Finalmente, el equipo de especialistas optó por continuar con un tratamiento conservador sin intervención en el quirófano.

El entorno familiar de la actriz acompañó de cerca la evolución durante las jornadas de internación y detalló cómo vive este proceso. Su hijo Baltasar se refirió a la situación actual y a los pasos a seguir en el corto plazo: "Mañana seguramente le van a dar el alta, pero va a tener reposo y viene para largo".

El aspecto emocional y la conducta de Silveyra ante la indicación de guardar reposo estricto también formaron parte del reporte brindado por su círculo cercano. Sobre esta situación, Baltasar describió el comportamiento de su madre durante la hospitalización: "Está re enojada con ella misma y no hace caso. Está bien, le dolió mucho y está de pésimo humor, pero está bien de salud".

La actriz deberá continuar con reposo en su domicilio una vez que los médicos autoricen el egreso del sanatorio. El proceso demandará paciencia y acompañamiento constante para asegurar el cumplimiento de las indicaciones médicas en esta etapa de recuperación.