El presente de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade atraviesa momentos de suma delicadeza tras la intervención quirúrgica de urgencia a la que fue sometido el productor televisivo. El padre de los dos hijos de la conductora de América fue operado luego de que los médicos le detectaran un nódulo de tamaño importante en el cerebro. Ante este panorama complejo en su entorno familiar, la presentadora resolvió dar un paso al costado de sus compromisos laborales para enfocarse por completo en la salud de su esposo.

La noticia sobre el futuro inmediato de la figura de DDM fue revelada por Ángel de Brito durante la emisión de LAM, tras haber mantenido una charla privada con la protagonista. El periodista detalló los pasos a seguir por su colega en los próximos meses y confirmó su ausencia prolongada en los medios de comunicación. Al respecto, el conductor aseguró: "No va a volver a América y yo creo que no va a volver a la televisión tampoco por unos meses, hasta que todo esto pase. Quiere esta obviamente en la recuperación de su marido".

La urgencia médica generó un fuerte impacto en todo el círculo íntimo de la pareja, dado el buen estado físico general que siempre mantuvo el empresario audiovisual. Según relató el presentador de América, la situación resultó completamente inesperada para quienes lo conocen de cerca y comparten su rutina diaria. En ese sentido, Ángel de Brito explicó: "Esto tomó desprevenidos a todos porque es un tipo joven, saludable, deportista pero como pasa en la vida, surgen estas cosas".

Mientras la conductora prioriza la contención de sus hijos y acompaña de cerca la evolución médica de Mariano Chihade, la pantalla de América ya definió cómo continuará la emisión diaria del ciclo. El periodista Martín Candalaft será el encargado de asumir la conducción de DDM de manera temporal hasta el inicio de su propio receso. Sobre el cierre de la programación anual, Ángel de Brito resumió: "Seguramente quedará después alguien del equipo o del Canal hasta que termine el año".