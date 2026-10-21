Una delegación integrada por 415 sanjuaninos —entre atletas juveniles de hasta 17 años, entrenadores, coordinadores y cuerpo técnico— representará a la provincia de San Juan en las finales nacionales de los Juegos Deportivos Evita 2026, que se llevarán a cabo del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.

Con la cuenta regresiva el evento deportivo que congrega a miles de jóvenes de todo el país, la comitiva local participará en 37 disciplinas, a saber, las 30 convencionales (deportes de conjunto, individuales y de contacto), más las 7 especialidades de deportes adaptados para personas con discapacidad y como una nueva tendencia, se incorporaron equipos de deportes electrónicos -también conocidos como E-Sports- en los videojuegos competitivos de EA Sports FC y Clash Royale. Sumado también al de freestyle. La única ausencia del certamen para la provincia será la disciplina de breaking.

En el contingente hay clasificados surgidos de instancias locales y zonales donde compitieron más de 2.500 deportistas. Los competidores representarán a 16 de los 19 departamentos provinciales (registrándose únicamente la ausencia de deportistas de Ullum, Zonda e Iglesia).

El viaje de la delegación está programada para el próximo domingo 1 de noviembre a las 15 hs. desde la sede del Club Mocoroa, desplegando un operativo logístico que incluye ocho colectivos de larga distancia, con fecha de regreso fijada para el 8 de noviembre.

El contexto económico nacional le otorga un rasgo distintivo a la presencia de San Juan en esta edición. Debido a los recortes en las partidas presupuestarias del Gobierno nacional, que anteriormente costeaba los gastos de traslado, alojamiento y manutención de todas las delegaciones, cada jurisdicción debió asumir la financiación propia.

Mientras que otras provincias optaron por reducir notablemente sus contingentes para achicar erogaciones, la gestión del gobernador Marcelo Orrego resolvió financiar íntegramente la comitiva de 415 integrantes para no recortar plazas y garantizar el derecho de competencia de los jóvenes atletas locales en el máximo escenario nacional.

Tal como anticipó DIARIO HUARPE, el Estado provincial (a través de una licitación pública) para cubrir los gastos de alojamientos, transporte, asistencia sanitaria, indumentaria y alimento a toda la delegación.

Esta edición 2026 de los Juegos Deportivos Nacionales Evita reunirán en la costa atlántica a más de 8.000 jóvenes de todo el país en lo que representa el evento de deporte base, inclusivo y social más relevante de la Argentina. En este panorama, el Gobierno provincial busca ratificar el crecimiento de su cantera de deportistas locales en competencias de alto rendimiento y desarrollo social.