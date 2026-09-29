La delicada información sobre Daniel Osvaldo en medio de su internación: "Cuando Jimena Barón..."

El cuadro de salud de Daniel Osvaldo continúa generando extrema inquietud en el ambiente del espectáculo y el deporte. El exfutbolista de 40 años permanece internado en terapia intensiva a raíz de un complicado problema pulmonar que requirió intervención médica para drenar líquido en la zona. Su situación se agravó en los últimos días, lo que originó una serie de traslados entre distintas instituciones sanitarias para recibir asistencia de alta complejidad.

En su espacio radial de El Observador, Yanina Latorre dio precisiones sobre el diagnóstico y las circunstancias que rodean al exjugador. La panelista explicó que el cuadro deriva de un derrame pleural y mencionó las complejas condiciones en las que se encuentra. Según sus palabras, "Está internado, grave, en terapia intensiva -precisó la conductora-, entró con un derrame en la pleura, tenía líquido en los pulmones. La verdad... pobre, él terminó de la peor manera, un desastre, humillado, no tiene un mango".

La periodista continuó repasando el presente del exdeportista y remarcó la falta de recursos económicos que enfrenta en esta etapa de su vida. "Vive en una casa alquilada... no sé dónde, no tiene prepaga. Después de toda la soberbia, ¿se acuerdan cuando en el 2024 hizo un videíto haciéndose la víctima después de un episodio de violencia de género que tuvo? Ahí dijo que tenía problemas de adicción, nunca fue buen padre", señaló Latorre durante la emisión.

Asimismo, la conductora vinculó el delicado diagnóstico con hábitos del pasado y el deterioro general de su entorno diario. "Esto viene por el tabaco, la droga, el alcohol y andá a saber en las condiciones que vivía. Él había ganado mucho plata. Lo cierto es él que entró muy grave, lo ayudó su familia, que triste terminar así", sostuvo.

Más adelante, Latorre sorprendió al revelar un episodio desconocido relativo a la convivencia que el exjugador tuvo con la mamá de su hijo Momo durante la pandemia. De acuerdo a la información expuesta en el ciclo, la presencia de la cantante en la propiedad de Banfield tuvo una razón específica. "A mí me contaron que cuando Jimena Barón lo fue a ver en la cuarenta ¿se acuerdan? A una casa en Banfield, me dicen que ella fue porque él tenía un montón de cosas de Jimena que no se las devolvía, ella las habría recuperado y después se fue", comentó.

La complejidad de la salud del exfutbolista también fue abordada por Ángel de Brito en Bondi Live, donde confirmó que el paciente debió ser derivado al Hospital Bicentenario de Monte Grande tras pasar por centros de Banfield y Llavallol. El conductor destacó que la intervención de su hermano, quien se desempeña como funcionario, resultó determinante para coordinar la logística ante la falta de cobertura médica privada.