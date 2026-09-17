La Delio Valdez llega al Teatro del Bicentenario con su gira de teatros

La Delio Valdez se presentará el jueves 24 de septiembre a las 22 en el Teatro del Bicentenario de San Juan, en el marco de su actual gira de teatros. Será la primera vez que la reconocida orquesta de cumbia actúe en esa sala. Las entradas tienen un valor que va de los $40.000 a los $80.000 y se compran en tuentrada.com o por boletería del teatro.

La presentación forma parte de una etapa diferente para el grupo, que durante 2026 decidió llevar su propuesta a escenarios teatrales. En San Juan, la banda será uno de los espectáculos musicales destacados de la décima temporada del Teatro del Bicentenario.

La denominada “Gira Teatros” comenzó con una presentación en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y contempla distintas ciudades del país. Según explicó el cantante, guitarrista y compositor Manu Cibrián, la propuesta busca trasladar el espectáculo de La Delio Valdez a un formato más escénico y cercano al público. San Juan será el segundo destino de este recorrido.

La visita representa además el regreso de la agrupación a la provincia, aunque esta vez con un escenario y una puesta diferentes a sus anteriores presentaciones. La banda llega con el repertorio de su etapa más reciente, que incluye canciones de “El Desvelo”, álbum publicado en abril de 2025, además de temas de distintos momentos de su trayectoria.

Sobre la banda

La Delio Valdez se formó en Buenos Aires y desarrolló una propuesta que combina la tradición de la cumbia colombiana con elementos de otros géneros latinoamericanos. Su formato de orquesta y su modalidad de trabajo autogestiva se convirtieron en una de las características centrales de su recorrido musical.

En los últimos años, el grupo amplió su convocatoria con presentaciones multitudinarias. Entre ellas se encuentra el show realizado en el estadio de Ferro en 2024, donde reunió a más de 25.000 personas durante una presentación de tres horas.

Para su presentación en San Juan, las entradas se encuentran disponibles a través del sistema oficial de venta. El espectáculo está programado para el jueves 24 de septiembre, a las 22, en el Teatro del Bicentenario.