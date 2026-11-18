La Municipalidad de Pocito confirmó la grilla artística de la Fiesta de Santa Bárbara 2026, que tendrá cinco jornadas de música, cultura y celebración. La programación incluirá a figuras nacionales como La Delio Valdez, Luck Ra, Canto 4 y Tuli Acosta, además de una destacada presencia de músicos y artistas del departamento.

La celebración comenzará el 28 y 29 de noviembre en la Plaza De la Libertad. Luego, continuará con las tres jornadas centrales del 4 al 6 de diciembre en el Polideportivo Municipal Jesús Morales, donde se presentarán los principales números musicales de esta edición.

Según el cronograma anunciado por el municipio, el viernes 4 de diciembre será el turno de La Delio Valdez, una de las orquestas de cumbia más reconocidas de la escena musical argentina y latinoamericana. El sábado 5, la propuesta tendrá un perfil folclórico con la actuación de Canto 4, grupo salteño referente del género.

El cierre será el domingo 6 de diciembre, con una doble presentación: Luck Ra y Tuli Acosta. El primero se consolidó como uno de los principales referentes de la música urbana y el cuarteto, mientras que Acosta ganó popularidad dentro de la música y el entretenimiento, con una convocatoria creciente en los escenarios nacionales.

El protagonismo de los artistas locales

Uno de los ejes de la Fiesta de Santa Bárbara 2026 será la participación de artistas de Pocito, que tendrán presencia durante las cinco noches de programación. La propuesta busca acompañar los espectáculos de convocatoria nacional con expresiones culturales del departamento y dar espacio a músicos y talentos locales.

De esta manera, la celebración combinará música popular, folclore y propuestas de distintos géneros, en un encuentro que también forma parte de las actividades culturales y religiosas vinculadas a Santa Bárbara, patrona del departamento.

Todas las jornadas tendrán entrada libre y gratuita. Con una programación que reúne artistas de alcance nacional y representantes de la escena local, Pocito se prepara para una nueva edición de una de sus celebraciones más convocantes.