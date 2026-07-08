La pasión por la Selección Argentina también se reflejó en la red eléctrica de San Juan. Durante el partido ante Egipto, por el Mundial 2026, la demanda eléctrica provincial cayó casi 10% en apenas 35 minutos, según un informe elaborado por Naturgy San Juan.

El dato muestra cómo el encuentro, que terminó con triunfo argentino por 3-2 y clasificación a cuartos de final, modificó de manera simultánea los hábitos de miles de sanjuaninos. A las 13, cuando comenzó el partido, la demanda provincial era de 341 MW. Desde ese momento empezó una baja marcada hasta llegar a 309 MW a las 13:35.

La caída representó una reducción cercana al 10% en poco más de media hora. El comportamiento estuvo en línea con lo ocurrido a nivel nacional, donde, de acuerdo con registros de Cammesa citados por la distribuidora, la demanda eléctrica bajó cerca de 30% durante el desarrollo del encuentro.

La curva del partido

El informe de Naturgy marcó que la demanda tuvo una recuperación parcial durante el entretiempo. Ese repunte se registró alrededor de las 13:50, cuando buena parte de los usuarios retomó actividades breves antes del inicio del complemento.

Sin embargo, con el arranque del segundo tiempo, la curva volvió a bajar. Hacia las 15:10, una vez finalizado el partido, la demanda eléctrica provincial se ubicó en torno a los 293 MW, el registro más bajo señalado en el informe.

La variación no mide el consumo acumulado de energía durante todo el partido, sino la demanda eléctrica en momentos puntuales. Es decir, la potencia que el sistema requería en cada tramo del encuentro.

Un fenómeno que se repite

Desde Naturgy San Juan señalaron que este tipo de comportamiento suele repetirse durante los partidos de la Selección Argentina en competencias internacionales. La magnitud de las variaciones depende de factores como el horario del encuentro y el nivel de actividad habitual previsto para ese momento del día.

“La demanda eléctrica refleja en tiempo real los hábitos de la sociedad. Durante eventos deportivos de alta convocatoria, especialmente cuando juega la Selección Argentina, se observan cambios pronunciados en los patrones de consumo que evidencian cómo gran parte de la población modifica simultáneamente sus actividades”, señalaron desde la distribuidora.

El fenómeno dejó una postal distinta del impacto mundialista en San Juan. Mientras la Scaloneta buscaba la remontada dentro de la cancha, la provincia también mostraba desde la red eléctrica que buena parte de la actividad cotidiana se había detenido para seguir el partido.