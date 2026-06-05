La mañana de este viernes 5 de junio comenzó con una imagen poco frecuente para los sanjuaninos. Una densa capa de niebla cubrió gran parte del Gran San Juan y generó un escenario inusual que sorprendió a quienes iniciaron sus actividades durante las primeras horas del día.

Desde antes del amanecer, el fenómeno redujo considerablemente la visibilidad en calles, avenidas y rutas de acceso a la Capital. En algunos sectores, los edificios, árboles y montañas quedaron prácticamente ocultos detrás de un manto gris que transformó por completo el paisaje habitual de la provincia.

Las postales se multiplicaron en distintos departamentos. Las principales arterias del Gran San Juan aparecieron semivacías y envueltas en la niebla, mientras que los conductores debieron circular con luces encendidas y a baja velocidad debido a la escasa visibilidad.

Las redes sociales también reflejaron el impacto del fenómeno. Desde temprano, usuarios compartieron fotografías y videos tomados en distintos puntos de la provincia, donde se observaban plazas, parques, edificios públicos y espacios emblemáticos parcialmente ocultos por la niebla.

Si bien este tipo de fenómenos suele registrarse con mayor frecuencia en regiones húmedas del país, en San Juan se presenta de manera esporádica y generalmente asociado a jornadas de bajas temperaturas, elevada humedad y escasa circulación de viento.

Las postales