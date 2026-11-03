La denunciante de Maratea contó cómo fue estafada con las donaciones

La reaparición pública de Natalí Rodríguez volvió a encender la polémica en torno a las cuestionadas colectas solidarias organizadas por el influencer Santiago Maratea. La denunciante decidió romper el silencio tras el reciente cruce televisivo del mediático y exigió públicamente explicaciones detalladas sobre el destino final de los millonarios fondos recaudados para el conocido refugio animal ubicado en la localidad bonaerense de Adrogué. "Llego a esto a pedido de la gente que donó para esta colecta porque no tenía respuestas desde hacía años", sostuvo sobre su accionar.

Durante su testimonio, Natalí Rodríguez profundizó en las numerosas contradicciones detectadas durante el proceso y remarcó que las obras prometidas jamás se completaron de la manera acordada. Al referirse al monto total acumulado, que rondó los 80000 dólares, la denunciante detalló que "le entregaron una casa vacía, sin muebles ni nada" y agregó que la dueña del lugar "pidió que si les hacía una casa, le hiciera por favor un techo de loza para evitar que se vuele con los vientos, no se lo hicieron".

Asimismo, Natalí Rodríguez apuntó directamente contra la administración del dinero y señaló al influencer Santiago Maratea junto a su socia Jessica Jalife como los únicos responsables del manejo presupuestario y de la contratación de las arquitectas a cargo. De acuerdo con sus declaraciones, "Eli y su marido nunca tuvieron en sus manos el dinero que se juntó", ya que las sumas de ambas colectas se depositaron en cuentas bancarias pertenecientes a personas ajenas al grupo familiar del refugio de Adrogué.