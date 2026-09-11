La desconocida famosa que provocó la pelea entre Tinelli y Jorge Rial

Una antigua disputa entre Jorge Rial y Marcelo Tinelli volvió al centro de la escena mediática tras recientes declaraciones que reflotaron viejos rencores. Sin embargo, el origen del conflicto entre ambos conductores responde a un episodio ocurrido décadas atrás y vinculado a una figura de enorme celebridad.

Según el relato de Luis Ventura, las tensiones comenzaron durante la etapa en que se emitía el programa El Periscopio en Telefe, conducido por Rial. En ese período, la compañera de conducción del periodista inició un vínculo cercano con Tinelli. Ventura explicó que "cuando pasa para Telefe, su compañera de rubro empieza a tener una relación más cercana con Tinelli. Cada vez más cercana hasta que empezaron los rumores. Jorge se enloqueció en ese momento".

El periodista aportó detalles sobre cómo se enteró de los encuentros entre Tinelli y la co-conductora. Al respecto, señaló que "un día me voy al hotel Sheraton, me encontraba con Jacobo Winograd que me pasaba chimentos, me decía que una o dos veces por semana iba con la co-conductora de Rial". Sobre lo acontecido en la intimidad, Ventura agregó que "lo demás se lo imaginan ustedes".

La repercusión del tema no tardó en llegar a oídos del propio Rial. Ventura precisó que "Jorge toma conocimiento de esto, en determinado momento cuando entra a inflarse el chimento, se empieza a confirmar. Crónica publicó en tapa justamente este romance".

Ese hecho marcó un punto de no retorno en el vínculo entre ambos referentes de la televisión. Al evaluar las consecuencias de la situación, el periodista afirmó que "ahí empieza el principio del fin". Aunque Ventura evitó dar el nombre de la involucrada, el ciclo mencionado tuvo como dupla conductora a Jorge Rial y Andrea Frigerio.