La desesperación de una famosa tras ser internada por cuarta vez

La exparticipante de Gran Hermano Denisse González y su pareja Bautista Mascia enfrentan horas complejas tras confirmarse un nuevo revés en su estado de salud. La joven debió ser trasladada a un centro médico por una baja severa de sus niveles sanguíneos vinculada a su patología.

La influenciadora padece púrpura trombocitopénica inmune, un trastorno que provoca que el propio organismo destruya las células indispensables para la coagulación. Por este motivo sufrió caídas bruscas en sus valores entre julio y septiembre pasados que derivaron en tres hospitalizaciones previas.

Desde la cama de la clínica la exjugadora compartió una foto con un oxímetro puesto en la mano y redactó un mensaje para alertar a sus fanáticos. "4ta internación. Las plaquetas volvieron a bajar", escribió la exhermanita para visibilizar el complicado panorama médico que afronta.

Posteriormente buscó llevar tranquilidad sobre su evolución con otro posteo en sus plataformas. "Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre", expresó la modelo sobre el cese temporal de sus compromisos profesionales.

El entorno íntimo de la joven sigue el caso con extrema atención debido a que las caídas drásticas de coagulación exigen asistencia profesional inmediata. Durante todo el proceso de análisis y tratamiento el uruguayo permanece de forma incondicional al lado de su pareja para sostenerla.