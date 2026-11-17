El enfrentamiento entre Eugenia la China Suárez y Wanda Nara escala hacia el terreno judicial luego de que se viralizara un video donde la conductora intimida a la actriz. Ante el temor por su integridad física tras el cruce ocurrido el 16 de noviembre de 2026 en Nordelta, el equipo de abogados de la ex protagonista de Casi Ángeles confirmó el inicio de una demanda formal para evitar cualquier tipo de proximidad entre ambas figuras.

La noticia fue revelada por el letrado Agustín Rodríguez durante una entrevista en vivo con el programa Intrusos, donde detalló la estrategia legal que llevan adelante para proteger a su clienta. El representante explicó que la presentación judicial busca establecer de manera urgente un impedimento de contacto y una restricción de acercamiento debido a la angustia que atraviesa la artista por lo sucedido.

Respecto a los tiempos procesales y los profesionales involucrados en el expediente, el abogado brindó precisiones sobre el avance del trámite en los tribunales. "En este momento Lautaro Rodríguez, que es mi hijo, y el doctor Sergio Raposeiras están haciendo firmar los escritos para presentar mañana la denuncia contra Wanda Nara por amenazas", afirmó el letrado ante las cámaras.

Asimismo, el representante legal profundizó sobre el alcance de las cautelares solicitadas para garantizar la tranquilidad de la actriz frente a posibles represalias. "Y lógicamente se están pidiendo las medidas de impedimento de contacto y de restricción de acercamiento hacia Eugenia Suárez por parte de Wanda Nara", sostuvo Rodríguez durante su diálogo con el ciclo televisivo.

Como elemento central de prueba ante el magistrado interviniente, la defensa aportará la grabación íntegra del altercado registrado en el exclusivo complejo residencial. "Se va a presentar el video completo. Un video donde se demuestra que desde un inicio Eugenia tuvo la mayor buena voluntad para que todo esto no escalara y que fue víctima de agravios de todo tipo y que terminó en esa amenaza tan dura", aseguró el abogado.

El estado anímico de la intérprete fue otro de los puntos destacados por su defensor, quien reconoció que la situación alteró por completo su rutina diaria y su paz mental. Rodríguez señaló que la actriz "está asustada y preocupada" por la cercanía geográfica entre ambas mujeres y la posibilidad de que ocurra un nuevo episodio violento en la vía pública o en zonas compartidas.

Sobre esta proximidad territorial y la necesidad de prevenir incidentes mayores, el letrado fundamentó la urgencia de obtener una respuesta favorable por parte de los jueces. "Hay que tomar medidas, fundamentalmente porque viven en un lugar relativamente cerca e imaginate que hay que evitar que esta persona se le acerque por cualquier reacción que pueda tener", manifestó en el móvil televisivo.

Durante la transmisión, la panelista Paula Varela aportó un dato clave sobre la facilidad con la que la empresaria podría ingresar al entorno privado donde reside la actriz. Según indicó la periodista, Jakob Von Plessen, pareja de Zaira Nara y cuñado de la mediática, posee una vivienda en el barrio San Jorge, lo que le permitiría a la conductora acceder al predio sin restricciones.

Al ser consultado sobre este vínculo inmobiliario y familiar, Agustín Rodríguez ratificó la información y confirmó que la solicitud de resguardo abarcará más de una ubicación específica. "Sí, por supuesto, por eso nosotros vamos a pedir una perimetral sobre la casa de la isla y sobre la casa de Eugenia en San Jorge", sentenció el profesional dejando en claro el alcance de la medida.

Para concluir su descargo, el abogado remarcó la gravedad que adquiere la libre circulación de la denunciada dentro del barrio privado tras los dichos registrados en la filmación. "En el contexto anterior de lo que pasó o de lo que surgió a través de los dichos del video, podía pasar caminando. Hoy no es un hecho aislado. Hoy sí es preocupación de Eugenia que, al tener libre acceso al barrio por la situación que relataste, exactamente pueda cumplir la amenaza", finalizó.