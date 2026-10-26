La desgarradora carta de Cathy Fulop a Oriana Sabatini que la hizo llorar

Cathy Fulop y Oriana Sabatini vivieron un momento inolvidable en el programa La Peña de Morfi, el ciclo emitido por Telefe. La reconocida actriz venezolana sorprendió a su hija con un mensaje muy íntimo a través de un video. Todo ocurrió en medio de la reciente llegada de Gia, la beba que convirtió a la joven en madre por primera vez, y la artista le habló desde el corazón expresando que “tú naciste de nuestro amor y esa es la palabra que te define, Ori, es amor”.

Las palabras de la artista estuvieron marcadas por una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y los recuerdos de la crianza. Cathy Fulop recordó que su hija nació fruto del afecto y destacó el deseo constante de haberle enseñado a ser una persona sensible y empática, remarcando que “desde que te tuve en mis brazos, quería que fueras una buena persona, sensible y con la capacidad de empatizar con el mundo”.

Ver a su hija en esta nueva etapa despertó una enorme sensibilidad en la actriz, quien confesó que la escena la hizo viajar directamente hacia el pasado. Cathy Fulop señaló que al observar a Oriana cuidar a la beba logra reconectar con aquel hilo invisible, expresando que “hoy al verte con Gia, me hace acordar mis momentos con vos conectadas con ese hilo de amor que todo bebé tiene con su mamá”.

Lejos de mostrarse infalible, la conductora admitió que su propio camino estuvo atravesado por miedos y desaciertos. Cathy Fulop le aseguró a su hija que cada familia transita un recorrido único y le aconsejó que no intente alcanzar la perfección, mencionando que “seguramente con mis aciertos, mis errores, mis miedos” y recordando que “recuerda que no tienes que ser perfecta, tienes que construir con amor y paciencia”.

El pasaje más fuerte de la misiva llegó cuando la protagonista abrió su corazón respecto a sus propias inseguridades como mamá. Cathy Fulop expresó que nunca sabrá con certeza si hizo todo bien, afirmando con total sinceridad que “no sé si hice las cosas bien pero parte de mi respuesta está en ti, verte cuidar a tu familia me llena de gratitud”.

Hacia el cierre del emotivo mensaje, Cathy Fulop le agradeció a la joven por haberla elegido y por transformarla en una abuela sumamente feliz. La conductora concluyó su sentida dedicatoria expresando que “la vida me regaló el privilegio de ser tu mamá, gracias bebita por elegirme, enseñarme tanto y convertir mi corazón en el de una abuela profundamente feliz. Te amo hijita”.