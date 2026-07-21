La desgarradora carta del hijo de Ernestina Pais a un mes de su muerte

Ernestina Pais falleció a los 54 años luego de ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de la localidad de San Isidro. A casi un mes del hecho ocurrido en el norte del conurbano, su hijo Benicio Guyot compartió un texto dedicado a su madre a través de sus historias de Instagram, donde también publicó imágenes de su infancia.

El joven expresó su angustia ante la pérdida al escribir que “Te pienso y te abrazo mientras me rompo en mil pedazos. Leo nuestros últimos mensajes. Estábamos tan bien. Todo iba tan bien. Manchados para siempre los viernes en mi vida, llenos de dolor y desesperación”.

En su descargo público, el hijo de la conductora reflexionó sobre el vínculo compartido y aquellas palabras que no llegó a decir durante el tiempo que estuvieron juntos. El joven manifestó que “Contemplo todo lo que no te dije, todo lo que no me animé a admitir que sentía. Que te amaba, tanto y tanto. Que no, no me das vergüenza, y que sí, que sí me enorgullecés. Pero sé que ya es tarde”.

A pesar de la ausencia física de la presentadora, Benicio aseguró que mantiene una conexión constante con su recuerdo y afirmó que “Te cuido aunque ya no estés. Porque siento que sí. Siento que si levanto el teléfono y te quiero llamar, me vas a contestar, pero sé que no, que no va a suceder”.

La publicación profundizó sobre el impacto del duelo y el afecto incondicional que recibió por parte de su madre a lo largo de su vida. Benicio destacó la profundidad de ese sentimiento al señalar que “Porque el amor que yo recibía de tu parte, con todos los defectos que puede tener cualquier relación, lo tengo impregnado en cada parte de mi ser. Porque lo siento, lo siento tan fuerte”.

En el cierre de su homenaje digital, el joven admitió la dificultad de procesar la realidad de la partida y concluyó que “Porque no caigo. No caigo en que ya no estás, en que ya no me vas a llenar de besos el cachete mientras me repetís que me amás, y yo, tan iluso, de creer que eso duraría para siempre. Porque nada lo es. Y cómo cuesta darse cuenta, lo suficientemente tarde, de todo lo que uno podría haber hecho distinto”.