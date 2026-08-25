La desgarradora confesión de Emilia Attias sobre su hija y el Turco Naim

La separación de Emilia Attias y el Turco Naim a mediados de 2024 conmovió al espectáculo tras casi dos décadas de relación y una hija en común llamada Gina. Luego de un tiempo de reserva, la actriz decidió hablar abiertamente sobre los desencadenantes de esta ruptura durante una charla con Nacho Elizalde en el programa de streaming Hispa.

La artista describió el final de la relación como el resultado de un largo desgaste cotidiano, aclarando que no se trató de una determinación abrupta. En sus palabras, "Fue un proceso, ese día vino mucho después". Con el transcurso del tiempo, las diferencias mutuas se volvieron insostenibles para la pareja.

Al respecto, admitió: "Vas encontrando que tus necesidades no las entiende la otra persona. No lo estoy condenando por eso porque me parece que tenía toda la intención de querer entenderme y no lo lograba, y él hacía reclamos que yo tampoco lograba entender".

A pesar del distanciamiento creciente, ambos intentaron preservar el vínculo durante un tiempo prolongado. Sin embargo, la persistencia de los problemas hizo que el desenlace fuera inevitable. La actriz remarcó el esfuerzo realizado a lo largo de este tiempo: "Algo de eso sucedía, pero él estaba esperando que el momento pase. Le di mucho tiempo a eso y no soy una persona que se tome esas cosas a la ligera. Le di años".

El factor definitivo para concretar la separación estuvo profundamente ligado a la crianza de su hija. Al observar cómo la pequeña presenciaba la compleja convivencia diaria, la actriz reconsideró el ejemplo que le brindaba. Ella misma explicó: "Tenía una hija que nos estaba mirando. Para mí, mi hija fue al revés, no fue 'no me separo por ella'. Ella estaba viendo esa dinámica de padres distantes, enojados todo el tiempo".

Finalmente, el deseo de no normalizar un ambiente conflictivo ante los ojos de su hija aceleró la decisión final para evitarle una responsabilidad emocional. En ese sentido, concluyó: "Dije: yo no puedo mostrarle que esto es el amor. Peleándonos, tal vez hay pases de facturas. Una relación que no era armónica y que los dos estábamos eligiendo igual quedarnos. Imaginate si llega a pensar que nos quedamos por ella, la carga que es".