Lejos de las respuestas prearmadas, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul aparecen mencionados en el recorrido de una entrevista íntima que la cantante brindó a Vogue Latam. Allí la artista repasó cómo la fama temprana desde Violetta impactó su identidad, detalló su proceso en terapia y abordó con dureza la violencia hacia las mujeres.

Al evocar a aquella niña espontánea de sus comienzos, Tini explicó que el vértigo de la popularidad y experiencias personales la llevaron a encerrarse con el tiempo. En ese diálogo con la publicación mexicana, recordó a su versión anterior con la frase "Yo me acuerdo de esa Martina. Yo me acuerdo de cómo era".

La intérprete contó que la mirada constante de los demás llegó a abrumarla hasta el punto de generar reacciones automáticas en la vía pública. Según expresó en el reportaje, "Había cosas mías que eran autorreflejos de que me digan 'hola' por la calle y yo decir 'perdón'".

En este presente de reconstrucción personal, la cantante admitió que poner límites sigue resultándole difícil y que muchas veces llora de culpa aun cuando logra decir que no. Respecto a su búsqueda de autonomía, sostuvo "Esa libertad que dentro de mi cuarto siempre la tuve y la quiero empezar a tener en todos los aspectos de mi vida".

La revista también puso en valor el sostén afectivo que acompaña a la artista, destacando tanto a sus amigas de toda la vida como a Rodrigo De Paul dentro de su entorno cercano. En esa misma línea de reflexión íntima, la cantante ahondó en lo que trabajó en terapia para identificar dinámicas o conductas dañinas que solía repetir por costumbre.

Al explicar por qué cuesta cortar ciertos hábitos o vínculos, Tini señaló "Por más malo que haya sido algo, fue un lugar de pertenencia para vos ese. Entonces tu cabeza no logra distinguir si es malo o bueno, simplemente vuelve a un lugar donde sobrevivió". Ese trabajo interno convivió con un tono más grave al recordar su mensaje durante un recital en Salta, donde impulsó a no callar frente a la violencia.

Conmovida por las historias compartidas en su círculo cercano, la artista expresó una postura contundente sobre el abuso en las mujeres. "No hubo una mujer con la que yo haya hablado que no haya experimentado una situación de abuso en su vida. De todas las mujeres con las que hablé, no hubo una", afirmó.

Tras mencionar pequeñas acciones cotidianas de cuidado mutuo entre mujeres, destacó lo difícil que es denunciar y abogó por transformar la cultura. "El animarse, si no es denunciar, es hablar, es contar, es decir. No lo digo como 'háganlo', porque la realidad es que entiendo perfectamente lo difícil que es. Hoy entendí, después de muchos procesos míos también personales, que es necesario hablar", planteó.

Por último, la cantante contó que retomó la escritura como canal de desahogo y creación musical, aunque aclaró que su próximo disco aún no tiene una estructura cerrada. Para resumir su momento artístico en Vogue, cerró con una definición clara "Todavía sigo encontrando capas".