La desgarradora confesión de Wanda Nara: "Me desplomé y lloré. Inexplicable"

Wanda Nara aterrizó en Argentina este miércoles cinco de agosto luego de atravesar dos semanas de incertidumbre en el exterior. El conflicto se originó tras un robo sufrido a mediados de julio en Italia, situación que desencadenó un enfrentamiento con Mauro Icardi por la documentación de sus hijas. El futbolista se negaba a autorizar la salida de las menores, lo que obligó a la intervención de los tribunales europeos para resolver la situación.

Al recibir la noticia de que podía viajar, la empresaria manifestó que "fue un alivio y una tranquilidad inexplicable. Me largué a llorar, me desplomé porque era impensado. Yo esperaba algo desde Argentina pero sabía que iba a demorar bastante por no tener jurisdicción allá".

En medio de su malestar, la conductora remarcó que su exmarido "está perjudicando a las nenas". Sobre el momento exacto de la resolución judicial, relató que "cuando la jueza italiana firmó la resolución me largué a llorar, me desplomé porque era impensado. Yo esperaba algo desde Argentina pero sabía que iba a demorar bastante por no tener jurisdicción allá".

La resolución judicial permitió destrabar el conflicto administrativo mediante figuras legales alternativas. Nara explicó que "los pasaportes de las nenas se hicieron con mi firma y la de un tutor que dispuso la Justicia italiana. Lamentablemente, nuestras vacaciones fueron con mucha angustia, tristeza... las psicólogas tuvieron que acompañar a mis hijas. Las nenas recibían medidas de parte de sus amiguitas... una locura".

Finalmente, la mediática se refirió a los recientes mensajes de su exmarido en redes sociales y sus ataques contra magistrados locales. Fue contundente al expresar que "en mi opinión, tiene muchas cuestiones que debe resolver en terapia. Es una persona desempleada que hace estupideces en redes, agrediendo a la Justicia, perjudicando a mis hijas... no hay nada que justifique esto. Es obvio que no está bien".