La desgarradora despedida de Bryan Cranston a RJ Mitte, su hijo en Breaking Bad

Bryan Cranston dedicó una carta para despedir a RJ Mitte, el actor que interpretó a su hijo Walter White Jr. en la famosa producción Breaking Bad. El icónico protagonista de la ficción compartió su profunda desesperación ante la trágica noticia y recordó cómo se conocieron cuando el joven tenía tan solo 14 años.

Durante la grabación de la serie, el muchacho demostró gran entereza a pesar de vivir con parálisis cerebral de nacimiento, un desafío que nunca usó como excusa en los rodajes. En su conmovedor mensaje, la figura principal del programa rememoró la estrecha relación que construyeron junto a Anna Gunn, la actriz que encarnó a la madre del personaje en la pantalla.

Con el paso del tiempo, el intérprete logró un notable crecimiento profesional desde el piloto filmado en febrero de 2007. Asimismo, el artista aprovechó su enorme fama para defender de forma activa a los creadores con discapacidad y liderar una destacada organización filantrópica enfocada en brindar ayuda a dicho colectivo.

La trágica partida del muchacho dejó un vacío enorme debido a todo el potencial y las promesas de futuro que albergaba. En uno de los fragmentos más dolorosos del texto, el colega del fallecido hizo referencia al suicidio del joven haciéndose una interrogante desgarradora: “Resulta especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué?”.

Ambos habían intercambiado mensajes pocas semanas atrás con el objetivo de coordinar un almuerzo que no llegó a concretarse. Con el dolor a cuestas, la estrella de la pantalla chica cerró su escrito pidiendo a las personas que atraviesan pensamientos oscuros que busquen asistencia inmediata porque siempre hay esperanza.