La desgarradora foto de Antonela Roccuzzo en el entierro de Jorge Messi

La empresaria rosarina Antonela Roccuzzo se mostro como el apoyo fundamental para Lionel Messi durante el funeral de su padre, Jorge Messi, realizado este domingo 9 de agosto de 2026 en Rosario. La influencer decidio viajar a su tierra natal junto a sus tres hijos para participar de la ceremonia en un cementerio privado. Su vinculo con Jorge era muy estrecho desde su juventud, producto de haber compartido muchos años de convivencia en Barcelona junto a Celia, la madre del deportista.

Tras el nacimiento de Thiago, Mateo y Ciro, el vinculo se fortalecio a traves del rol de abuelo que Jorge desempeño con dedicacion. Pese a la mudanza de la familia a Miami, los niños siempre estuvieron vinculados a sus costumbres familiares en Rosario.

Sobre la formacion de los pequeños, Antonela manifesto anteriormente que "Quiero que tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas" marcando la relevancia de las enseñanzas familiares.

En el transcurso del entierro se observo a la empresaria muy conmovida, utilizando gafas oscuras y abrazando constantemente a su marido. El propio futbolista tambien expreso su pesar al señalar que "Esperaba poder abrazarlo y" demostrando el impacto emocional de la partida.

El estado de salud de su padre habia despertado alarmas en junio cuando se solicito respeto por su situacion medica. Aunque inicialmente hubo una leve mejoria, el cuadro se agravo recientemente. Las autoridades del sanatorio rosarino mantuvieron la reserva sobre la enfermedad especifica para cuidar la privacidad de los allegados.

Antonela Roccuzzo acompañó a los Messi en el cementerio. Foto: Clarín.