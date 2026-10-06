La desgarradora foto de Antonela Roccuzzo por el último partido de Messi

Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para expresar todo lo que siente ante la inminente despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La rosarina decidió publicar una emotiva imagen del homenaje a su esposo en el Monumental junto a un emoji de lágrimas que resumió el sentimiento de toda la familia.

Durante más de 20 años de carrera, la empresaria estuvo al lado del capitán en las derrotas más dolorosas y en las glorias más imponentes. Por ese motivo, el cierre de este ciclo en suelo argentino provocó una reacción muy especial en sus plataformas digitales, reflejando el clima de nostalgias que atraviesa al entorno del jugador.

Por su parte, el propio delantero compartió postales de su última práctica con la camiseta albiceleste y dejó una frase muy profunda que conmovió a sus seguidores. "Momentos especiales que sé que voy a extrañar...", escribió el astro en su perfil oficial para sintetizar lo que significa este partido histórico ante Benín.

Este martes en el Estadio Monumental se bajará el telón de una era irrepetible para el fútbol mundial. El atacante dispute su encuentro número 208 con la camiseta nacional ante miles de hinchas que agotaron las entradas con precios desde $75000 hasta $350000 para presenciar el último baile del máximo ídolo.