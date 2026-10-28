La desgarradora muerte que golpeó a Evangelina Anderson y su familia

En un momento sumamente difícil y atravesada por un dolor inmenso, Evangelina Anderson compartió una desgarradora despedida en sus redes sociales para recordar a una gran amiga suya que falleció en los últimos días y cuya partida generó una profunda conmoción en su entorno íntimo.

La reconocida modelo e histórica figura del espectáculo nacional reflejó todo su sufrimiento en plataformas digitales donde expresó su absoluta desolación y remarcó la huella imborrable que dejó su querida compañera a lo largo de los años vividos juntas compartiendo momentos inolvidables.

Visiblemente conmovida por esta irreparable pérdida, Evangelina Anderson escribió un sentido homenaje en su cuenta oficial donde manifestó con profunda angustia que ella era demasiado para este plano y destacó que su luz y su sonrisa quedarán por siempre.

Ante la dura realidad de tener que aceptar la ausencia física de su amiga, Evangelina Anderson agregó que hoy duele el alma y sostuvo que aunque cuesta entenderlo hay personas que son eternas y que ella sin dudas es una de esas almas.

Para cerrar su conmovedor posteo, la famosa modelo le deseó un descanso en paz a su compañera y expresó su profundo deseo de que el cielo la abrace muy fuerte recordando que la llevará siempre presente en su memoria con esa sonrisa.