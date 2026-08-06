La desgarradora muerte que golpeó a Luis Ventura: “Te llevo en mi alma”

Luis Ventura atraviesa un momento de profunda sensibilidad tras la pérdida de Angra, la perra que lo acompañó durante los últimos 20 años de su vida. A través de un mensaje en sus redes sociales, el periodista recordó el inicio de este vínculo incondicional que comenzó cuando el animal fue abandonado en su hogar. El conductor relató que "Angrita hace 20 años que te dejaron en una canastita en la puerta de casa".

En un principio, la familia creyó que el animal era macho y lo bautizaron como Tobías. Pese a descubrir el error días después, el afecto ya era irreversible y el comunicador manifestó que "Ya te amamos". Angra se convirtió en una presencia constante en la rutina del periodista, compartiendo incluso largos viajes en automóvil. Para finalizar su homenaje público, Ventura expresó con dolor que "Yo te llevo en mi alma Angra".

Este suceso coincide con otros momentos de gran carga emotiva que el periodista compartió recientemente en la televisión. En una de sus intervenciones, Ventura se mostró conmovido al hablar de su hijo Antonito, quien asiste a una institución con enseñanza adaptada.

El cronista recordó una actividad escolar específica al decir que "Él va a una escuelita, y hubo una semana donde le habían pedido que fuera con un camisolín porque iban a hacer un trabajo con témpera con las manos".

Durante el relato de esta experiencia, el periodista se vio superado por la situación y advirtió que "Ay, me voy a emocionar". Según explicó, un dibujo realizado por el niño terminó por convertirse en un símbolo de conexión familiar con su propio padre.

Al describir la obra, Ventura detalló que "Eran manchas y en medio del dibujo salió un brazo con la seña que siempre hacía mi viejo… una mano con el pulgar para arriba". Esta coincidencia brindó consuelo al conductor en medio de sus vivencias personales.