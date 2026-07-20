La desgarradora reacción de las esposas de Lisandro y Enzo tras la final

El país entero reconoció el desempeño de la Selección Argentina y de Lionel Messi a pesar de la caída ante España por uno a cero en la final del Mundial 2026. En este marco, las parejas de los futbolistas utilizaron sus plataformas digitales para brindar apoyo a los jugadores y enviar un mensaje a la población. Valentina Cervantes y Muriel López Benítez fueron las primeras en manifestarse tras el encuentro.

Poco tiempo después del cierre del juego, la esposa de Enzo Fernández subió una fotografía de sus dos hijos en el estadio, quienes destacaron durante la competencia por sus bailes y festejos. Al respecto, la mujer manifestó que "Me quedo con esta imagen de cómo disfrutan del fútbol, de lo que les hace sentir y las emociones que les genera".

Posteriormente, Valentina difundió el mensaje de la cuenta oficial de la AFA para el equipo. La publicación rezaba que "Nos enseñaron que no hay imposibles cuando se juega con el corazón. Gracias por las alegrías, por las lágrimas de emoción y por dejar la bandera en lo más alto".

Asimismo, Muriel López Benítez, quien celebró su cumpleaños recientemente, dedicó un sentido texto a Lisandro Martínez. El defensor debió ser reemplazado antes de concluir el primer tiempo debido a una dolencia física, luego de completar un gran desempeño en el torneo.

Su pareja afirmó que "Se me parte el corazón de imaginar la tristeza que sentís en este momento, pero hiciste un Mundial del carajo y nos llenaste de orgullo". Para finalizar, la joven concluyó asegurando que "No alcanzan las palabras para agradecerte, expresarte cuánto te admiramos y decirte cuánto te amamos. Acá estamos, como siempre, bancándote en todas", en un posteo que sumó muchos comentarios de afecto.