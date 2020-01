La designación de Arce como candidato a presidente provoca fisuras en el MAS de Morales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La designación del binomio electoral Luis Arce y David Choquehuanca anunciado el domingo por el derrocado presidente Evo Morales desde Argentina, suscitó respaldos pero también numerosas críticas dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), tanto entre los dirigentes como en las bases.



Las Bartolinas, los interculturales, campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB), las 20 provincias de La Paz y los sectores sociales de la ciudad de El Alto afines al Movimiento al Socialismo (MAS) rechazaron el binomio Arce-Choquehuanca y lo consideraron de "traición!, por lo que le solicitaron a Morales reconsiderar su decisión y respetar las determinaciones de las bases que nominaron a David Choquehuanca como presidenciable.



En un ampliado de emergencia realizado ayer en El Alto en el que participaron los sectores críticos al anuncio del domingo, el secretario ejecutivo de la Confederación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, Álvaro Mollinedo, aseguró que no permitirán que personas invitadas sean candidatos y le pidió a Morales que respete la decisión de las bases sociales, según el medio paceño El Diario.



"Cuándo un hermano indígena apoya a un hermano k'ara (como Luis Arce), cómo puede existir esa traición", expresó Mollinedo, quien pidió a Morales "reflexionar" y respetar la voluntad de las organizaciones.



"Nosotros hemos tenido un ampliado a nivel nacional donde hemos definido que la candidatura de (David) Choquehuanca es innegociable" y "no vamos a permitir ninguna decisión del extranjero para imponer a los candidatos por más que venga del hermano Evo Morales", agregó.



David Choquehuanca, que estaba presente en la reunión de los campesinos realizada a puertas cerradas en su cede en El Alto, salió después de casi cuatro horas sin hacer declaraciones.



Mollinedo adelantó que el jueves, un día después del aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, se llevará a cabo un ampliado de emergencia del Pacto de Unidad.



"Ahí se va a decidir las acciones que vamos a asumir en caso de que no se corrija el binomio a la cabeza del hermano David Choquehuanca", sentenció el dirigente campesino quien insistió en que el ex canciller cuenta con el apoyo de siete departamentos.



El anuncio del domingo generó descontento también en otras organizaciones.



La secretaria ejecutiva de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), Angélica Ponce, lamentó que Morales no respete las decisiones de los sectores sociales.



También Segundina Flores, secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa", dijo que espera que el ex mandatario reconsidere el binomio designado desde Buenos Aires y que mantenga la propuesta Choquehuanca-Rodíguez.



Sin embargo, desde Argentina, Juanita Ancieta, máxima dirigente de las Bartolinas, afirmó que son ocho departamentos que reconocen al binomio Arce-Choquehuanca.



"Es una decisión orgánica, todos somos hermanos, pero primero es la patria. En ese sentido vamos a explicar la decisión. Tienen que entender que al margen del candidato tenemos un enemigo grande que es el imperio", dijo en declaraciones recogidas por el diario Página Siete.



Sumando críticas, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, consideró que al binomio definido el domingo "lo tomamos como una propuesta para ser debatida dentro de nuestras organizaciones" y destacó que no hay candidatos inscriptos.



En cambio, el presidente de la Cámara baja, Sergio Choque, aseguró que respetarán las decisiones asumidas desde la Argentina.



El rechazo de la designación fue igual por parte de la COB, su presidente, Juan Carlos Huarachi, también lamentó que Morales no respetara la decisión de los sectores que impulsan a Choquehuanca.



"Seguramente quienes han estado en Argentina informarán a las bases, pero debemos decir que la decisión está generando descontento en la población y en quienes son parte del Pacto de Unidad", afirmó.



En contraposición, quienes también piden que se respete la designación hecha desde Buenos Aires son los cocaleros del Chapare.



"Somos disciplinados y respetuosos y no podíamos equivocarnos en elegir un binomio campo-campo", dijo el dirigente cocalero Leonardo Loza.