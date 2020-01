La designación de Macri en la FIFA continúa en debate en las redes sociales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La designación del ex mandatario Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA mantenía vivo hoy el debate en las redes sociales con dos posturas antagónicas, la defensa sobre su nombramiento por parte de dirigentes de su espacio y las criticas que le propinaron sus detractores.



"Es faltarle el respeto al pueblo argentino, al pueblo futbolístico, nombrar a una persona que ha sida prácticamente repudiada en las urnas, con todo el desastre que hizo en el país. Premiarlo no tiene sentido común", dijo hoy a radio La Red el sindicalista y presidente del club Independiente, Hugo Moyano.



En tanto, a través de su cuenta en la red social Twitter, el ex secretario de Cultura, Pablo Avelluto atribuyó las críticas al "resentimiento de la fauna del fútbol argentino" y subió la apuesta al afirmar que eso "indica que el espíritu oportunista de (el fallecido ex presidente de la AFA) Julio Grondona sigue vivo".



"El resentimiento de la fauna del fútbol argentino ante la designación de Mauricio Macri en la Fundación FIFA indica que el espíritu oportunista de Julio Grondona sigue vivo entre nosotros", escribió el ex funcionario y resumió: "La pelea sigue siendo entre los que queremos cambiar y los que quieren que nada cambie".



SI bien el presidente del Club Atlético Independiente consideró que "no sirve para nada" la designación de Macri en la Fundación FIFA la calificó de "lamentable".



Del mismo modo, descartó que pueda tener relevancia para lograr una nueva candidatura a presidente, al señalar "No, la gente ya lo conoce".



Bajo el lema "NO VALEN NADA" el ex jefe de Gabinete durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner Aníbal Fernández cuestionó el nuevo rol de Macri y de otros ex funcionarios, a través de su cuenta de Twitter.



"Macri presidirá una fundación, Peña dice que hará consultoría, Vidal asesorará a una ONG, Dujovne esquiará en los Alpes. ¿Te das cuenta que ninguno de aquel mejor equipo de los últimos 50 años puede exhibir un trabajo convencional y financiación transparente?", ironizó.



Además, Fernández subió a su cuenta el posteo del futbolidsta Daniel Osvaldo, quien le dedicó a Macri otro contundente mensaje en las redes: "Te FIFAste un país y vas a lavar la que afanaste".



En tanto, Leandro Santoro posteó que "si a los pocos días de dejar de ser presidente de un país, te nombran en la FIFA es porque durante tu mandato te ocupaste de cualquier cosa menos de lo que te tenías que ocupar".



La dirigente de Proyecto Sur Alcira Argumedo tuiteó "Macri se va a Suiza, Urtubey se va a España, Narváez se borró del mapa. Esa es nuestra derecha. Ellos mismos te dicen que hicieron mierda todo, saquearon al Estado y después se van bien lejos de Comodoro Py".



Ayer el fútbol argentino se manifestó mayormente en contra de la designación de Macri y los primeros en comunicar sus posiciones fueron Rodolfo D'Onofrio (presidente de River Plate) y Marcelo Tinelli (presidente de San Lorenzo), quienes consideraron "lamentable" el nombramiento.



En tanto, en Juntos por el Cambio, el ex mandatario cosechó respaldos de parte de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.